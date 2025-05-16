Захід відвідали представники громадських організацій та поліції, медики і журналісти 24 Каналу. Троє жінок, котрі зараз є членкинями організації ВОНА поділилися своїми історіями та розповіли, як допомагають наркозалежним жінкам.

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Досвід жінок з наркозалежністю

Тетяна, Карина і Марта свого часу пройшли шлях боротьби з наркозалежністю. Зараз вони працюють в благодійних організаціях, котрі допомагають наркозалежним. Насамперед – жінкам, адже вони зіштовхуються з більшими викликами, ніж чоловіки. За словами активісток, на дискримінацію людей з наркозалежністю накладається ще й упередження щодо жінок.

Тетяна з Дніпра 35 років наркозалежна, однак уже 17 років вона на замісній терапії й не тільки продовжує жити повноцінним життям, але й допомагає іншим, і не тільки наркозалежним. Вони з чоловіком часто допомагають безхатькам та іншим вразливим групам населення. Жінка каже, що зараз вона говорить відверто про свій досвід для того, щоб допомогти тим, хто переживає схожий період.



Карина, Тетяна та Марта / Фото, надане 24 Каналу

Марта зі Львова. Зараз працює параюристкою та допомагає з юридичними питаннями наркозалежним жінкам. У 18 років вона потрапила у місця позбавлення волі, а по виходу звідти – почала вживати наркотики. Проте вона вирішила змінити своє життя і звернулася до благодійних організацій. Зараз вона на замісній терапії. Жінка зізнається, що остаточно закріпити результат їй допомогло народження дітей, адже хотілося стати прикладом для них. Тепер Марта присвячує себе допомозі наркозалежним.

Я познайомилася з багатьома людьми, які раніше вживали і зараз мають досягнення, працюють, подекуди на керівних посадах. Вони змінили своє життя і я повірила, що теж так можу. Для мене це був міф, але побачивши це я зрозуміла, що все може бути по-іншому. І я помалу почала змінювати своє життя, мене зняли з обліку в поліції, перестала вживати, а народження діток допомогло мені поставити крапку на моєму минулому,

– ділиться Марта.

Карина зараз мешкає в Дніпрі, але сама родом з Харкова – переїхала через повномасштабну війну. Жінка тривалий час вживала наркотики. Однак народивши дитину вирішила змінюватися, а коли вдалося – допомагає змінюватися іншим, бо на своєму шляху вона зіштовхнулася з численними випадками дискримінації. Лікарі не надають належної допомоги, якщо знають, що ти вживав наркотики. Ба більше, вона народжувала дитину маючи ВІЛ-позитивний статус. Тоді чи не вся лікарня знала про "особливу" породіллю і Карина почувала себе відкинутою суспільством. Тепер вона присвячує себе тому, щоб це змінити. Також вона допомагає жінкам з наркозалежністю, котрі через війну були вимушені переїхати.



Карина, Тетяна і Марта / Фото, надане 24 Каналу

Учасниці заходу кажуть, що людям з наркозалежністю першочергово потрібна допомога та підтримка. Жінки звертають увагу і на те, що, наприклад, до алкозалежних у суспільстві є більше співпереживання, проте і те, і те – залежності, з якими потрібно боротися.

Організація ВОНА є всеукраїнським об'єднанням жінок з наркозалежністю, проте її члени працюють не тільки в цьому напрямку, але й співпрацюють з іншими організаціями, зокрема для протидії домашньому насиллю. Також співпрацюють з лікарнями та налагоджують співпрацю з правоохоронними органами, щоб наркозалежні люди першочергово отримували шанс змінити життя, а не вирок.