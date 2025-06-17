На ситуацию обратила внимание пользовательница соцсети Threads vodolazkaya.ya. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее сообщение.

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Девушка обратила внимание на то, что под сообщением российского блогера и путинистки Виктории Бони, которая подняла флаг страны-агрессора на вершине Эвереста, стоит лайк от соучредителя украинского бренда Sister's Aroma Юлии Бурковской.

В переписке с брендом пользовательница спросила, как они прокомментируют ситуацию. Однако не получила ответа.

Хочу, чтобы как можно больше людей увидели другую сторону "сознательного бизнеса". Владелица лайкает посты с тряпкой. Страница бренда просто игнорирует просьбы дать комментарий по этому поводу. А в Киеве в это время гудит тревога! Где сознательность? Даже если уж ты "человек мира", не делай это публично!

– считает пользовательница.



Лайк Юлии Бурковской на заметке путинистки / Фото с Threads vodolazkaya.ya



Реакция бренда / Фото с Threads vodolazkaya.ya

В комментариях другие пользователи прокомментировали сообщение и напомнили об их предыдущих скандалах.

"Так они и в России продают свой товар";

"Sister's Aroma никогда не были сознательным бизнесом. Они "ждуны", даже не прячутся";

"С ними с 2014 года была куча таких ситуаций, их постоянно ловили что они пророссийские, что они продаются в России, Крыму. И единственное что люди делают, это голосуют за них своими деньгами. Вот они и существуют дальше".

Отметим, что сейчас под постом Виктории Бони уже нет лайка от Юлии Бурковской.

Как Бурковская прокомментировала скандал

После огласки в сети Юлия Бурковская вышла на связь и заявила, что ее лайка нет на заметке россиянки с флагом.

Вдумайтесь. Я два дня назад только выехала из Украины. Я сидела под бомбами, в бомбоубежище, у меня сердце разрывается от того ужаса, что происходит в Украине. Как я могу лайкнуть российский флаг, понимая, что я и мой бренд всегда под прицелом хейтеров. Я специально полезла, посмотрела, моего лайка там нет,

– сказала бизнесвумен.

Реакция Юлии Бурковской: видео

Что известно о бренде Sister's Aroma