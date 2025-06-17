На ситуацію звернула увагу користувачка соцмережі Threads vodolazkaya.ya. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її допис.

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Дівчина звернула увагу на те, що під дописом російської блогерки та путіністки Вікторії Боні, яка підняла прапор країни-агресорки на вершині Евересту, стоїть вподобання від співзасновниці українського бренду Sister's Aroma Юлії Бурковської.

У листуванні з брендом користувачка запитала, як вони прокоментують ситуацію. Однак не отримала відповіді.

Хочу, щоб якомога більше людей побачили іншу сторону "свідомого бізнесу". Власниця лайкає пости з ганчіркою. Сторінка бренду просто ігнорує прохання дати коментар стосовно цього. А в Києві в цей час гудить тривога! Де свідомість? Навіть якщо вже ти "человек мира", не роби це публічно!

– вважає користувачка.



Лайк Юлії Бурковської на дописі путіністки / Фото з Threads vodolazkaya.ya



Реакція бренду / Фото з Threads vodolazkaya.ya

У коментарях інші користувачі прокоментували допис та нагадали про їхні попередні скандали.

"Так вони й в Росії продають свій товар";

"Sister's Aroma ніколи не були свідомим бізнесом. Вони "ждуни", навіть не ховаються";

"З ними з 2014 року була купа таких ситуацій, їх постійно ловили що вони проросійські, що вони продаються в Росії, Криму. І єдине що люди роблять, це голосують за них своїми грошима. Ось вони й існують далі".

Зазначимо, що зараз під дописом Вікторії Боні вже немає "лайку" від Юлії Бурковської.

Як Бурковська прокоментувала скандал

Після розголосу в мережі Юлія Бурковська вийшла на зв'язок та заявила, що її лайку немає на дописі росіянки з прапором.

Вдумайтесь. Я два дні тому тільки виїхала з України. Я сиділа під бомбами, в бомбосховищі, у мене серце розривається від того жаху, що відбувається в Україні. Як я можу лайкнути російський прапор, розуміючи, що я й мій бренд завжди під прицілом хейтерів. Я спеціально полізла й подивилась, мого лайку там нема,

– сказала бізнесвумен.

Реакція Юлії Бурковської: відео

Що відомо про бренд Sister's Aroma