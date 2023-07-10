У цьому контексті варто звернути увагу на український косметичний бренд Sisters Aroma, який створили сестри Юлія та Дарина Бурковські у 2018 році. Однак, є певні моменти, на які варто поглянути ще раз разом з 24 Каналом.

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Філософія Sisters Aroma

Вибір у Sisters Aroma дуже різноманітний: під найменуванням бренду можна знайти як парфуми та товари для догляду за тілом, так й ароматні свічки, аромати для дому та авто.

Уже через рік після запуску вони вийшли на міжнародний ринок. Ба більше, у Sisters Aroma завжди позиціювали себе як український бренд. Згідно з офіційним сайтом компанії, Sisters Aroma представлена у таких країнах:

Україна;

Польща;

Казахстан.

Філософія компанії також відповідає актуальним вимогам та течіям, які існують у сучасному світі. Йдеться про екологічний підхід, якість, багатофункціональність та лаконічність. На цьому тлі чи не найбільша пляма у біографії бренду – співпраця з Росією.

Сестри Бурковські створили свій бізнес уже під час російсько-української війни, яка на той момент тривала уже 4 роки. Проте бренд попри все почав працювати на ринку агресора. Додамо, що це далеко не єдиний бренд, який йшов аналогічним шляхом.

Якою є офіційна позиція Sisters Aroma зараз

У липневому інтерв'ю виданню ELLE засновниці бренду заявили, що після 24 лютого 2022 року – повномасштабного нападу на Україну – вони повністю припинили співпрацю з Росією. Йдеться як про договори, так і про реалізацію товарів на ринку агресора.

За їхніми словами, це рішення потягнуло за собою досить складні наслідки та виклики. Для прикладу, на російському складі залишився товар на 500 тисяч доларів.

Ми зазнали великих втрат, але попри це не зробили після цієї дати жодної фінансової операції на території Росії,

– наголосили засновниці Sisters Aroma.

24 Канал написав на офіційні сторінки бренду в Україні та Казахстані в інстаграм з єдиним питанням: "Чи можна організувати доставлення у Росію?" Обидві відповіді були однозначними та чіткими – на ринку агресора компанія не працює.

Підозрілі ниточки з Росією

Проте "зазирнувши" в російську версію інтернету вдалося виявити дані, які змушують замислитися. Перш за все, на сайті одному із найбільших онлайн-магазинів у Росії за запитом "Sisters Aroma" можна побачити широкий спектр товарів бренду. Йдеться про Wildberries. Варто виділити кілька цікавих нюансів:

В описі товарів найчастіше країною виробництва вказана Туреччина;

Склад продавця розташований в Єкатеринбурзі;

На фото товарів країною виробництва вказують як Україну, так і Туреччину.

Згідно з даними цього сайту, доставлення замовлення можна отримати, для прикладу, 15 липня. Крім того, також є коментарі від клієнтів як за 2022 рік, так і за 2023 рік.

Далі – більше! Завдяки Google Maps вдалося знайти щонайменше дві активні позначки за назвою бренду. Одна з них у торговому центрі "Галерея" у Краснодарі. Проте на офіційному сайті цього закладу ні магазину Sisters Aroma, ні товарів бренду немає.

Друга мітка на карті розташована в Єкатеринбурзі, а точніше у торговому центрі "Veer Mall". Але й тут ситуація аналогічна – будь-які згадки про Sisters Aroma відсутні.

24 Канал звернувся за коментарем щодо цієї ситуації безпосередньо до компанії Sisters Aroma. На момент публікації цього матеріалу, бренд не встиг відповісти.