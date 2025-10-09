Во время избрания меры пресечения фигурантам дела о хищении на строительстве фортификаций на Сумщине Лычаковский районный суд Львова запретил журналистам, присутствующим на заседании, разглашать любые детали следствия.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Что известно о деле и запрете суда?

В четверг, 9 октября, стало известно, что Львовский суд запретил разглашать детали дела о хищениях на строительстве фортификаций.

Всего в деле фигурируют более 10 подозреваемых, среди них – бывший начальник управления капитального строительства Роман Дуля и 2 действующих сотрудников.

Как ранее информировало издание, должностных лиц Львовской ОВА разоблачили на хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Сумской области. В марте прошлого года во исполнение постановления Кабмина Львовская ОГА начала строить фортификационные сооружения на Сумщине. Согласно материалам дела, общая стоимость работ составила 708,8 миллионов гривен. К строительству опорных пунктов и защитных полос на Сумщине привлекли 7 компаний. Указывается, что с ними заключили 18 договоров.

ГБР вместе с департаментом стратегических расследований 8 октября сообщила о подозрении более 10 фигурантам дела. Среди них 2 действующих работников управления капитального строительства Львовской ОГА и бывший временный его глава Роман Дуля. Остальные – представители подрядных организаций.

В издании пишут, что официально полиция о вручении подозрений не сообщала. После публикации ZAXID.NET, в четверг, 9 октября, заместитель председателя Львовской ОВА Юрий Бучко, который в 2024 году инспектировал процесс строительства на Сумщине, подтвердил, что 2 работников управления получили подозрения в растрате имущества и служебном злоупотреблении.

Он отметил, что все работы уже выполнены, а объекты – сданы в эксплуатацию.

"Проектированием объектов ЛОВА не занималась, а осуществляла лишь корректировку типовых проектов, предоставленных проектным институтом МОУ. Строительством фортификационных сооружений по этим типовым проектам занимались все области Украины. Строительные работы проводили с апреля по июль 2024 года. Все сооружения построены в определенные сроки и в соответствии с проектно-сметной документацией, которая прошла необходимую экспертизу. Строительство происходило под контролем правоохранительных органов, а его сопровождение осуществляли представители Министерства обороны. Каждый опорный пункт введен в эксплуатацию, а объекты приняты уполномоченными подразделениями Минобороны, что подтверждает выполнение работ в полном объеме и согласно ПКД", – сообщил Юрий Бучко.

Параллельно с брифингом в ЛОВА, в четверг, 9 октября, судьи выбирали подозреваемым меры пресечения. Среди прочего, подозрение в пособничестве получила гражданская жена Романа Дули Леся Каранец.

Как указывают в издании, еще в начале заседания в суде ее адвокаты ходатайствовали о запрете журналистам, которые присутствовали, снимать на видео или разглашать любые данные следствия, озвученные в зале суда. В конце концов один из судей назначил ей 60 дней под стражей с правом внесения 2 миллионов гривен залога. Такое же ходатайство о запрете разглашать детали следствия по просьбе адвокатов и прокуроров поддержал другой судья. Он рассматривал меру пресечения директору ООО "БК Львов" Игорю Летюку. В то же время сами же судебные заседания были открытыми, хотя адвокаты ходатайствовали об обратном, ведь дело касается оборонной инфраструктуры в военное время.

По состоянию на сейчас не известно, когда могут избрать меры пресечения всем, кто получил подозрение 8 октября. В суде ZAXID.NET сообщили, что предварительно 9 октября меры пресечения должны были избрать для 5 фигурантов. Указывается, что работники суда информировали о времени и месте заседания фактически перед его началом, а подозреваемых можно было узнать непосредственно на заседании.

