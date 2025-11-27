Украина ценит ежедневную поддержку от США, – Зеленский обратился к Трампу в День благодарения
- Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа, Меланию Трамп и весь американский народ с Днем благодарения, благодаря за поддержку Украины.
- Зеленский выразил надежду на дальнейшее развитие дипломатических отношений для завершения войны с Россией.
По случаю Дня благодарения в США Владимир обратился к Дональду Трампу. Украинский лидер поздравил с праздником весь американский народ.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Владимира Зеленского в Х.
К теме Трампу обещали мир в Украине ко Дню благодарения: что это за день и почему такой важный для американцев
Как Зеленский поздравил США в День благодарения?
В своем обращении президент Украины поздравил с благословенным праздником Дональда Трампа, первую леди Меланию Трамп и весь американский народ. Попутно, Владимир Зеленский искренне поблагодарил за оказанную от Соединенных Штатов поддержку, которая спасла много жизней. Кроме того, Украина очень ценит ежедневную поддержку защиты своей независимости.
Мы очень рады, что наши отношения конструктивные, и ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии, чтобы наконец навсегда закончить российскую войну против нашего народа. Искренне надеемся, что достойный мир и гарантированная безопасность станут нашим общим достижением,
– написал Зеленский.
Что известно о Дне благодарения в США?
День благодарения в США уходит корнями в древние времена, когда поселенцы собирали урожаи и благодарили за выживание после суровой зимы. Современные американцы празднуют этот День в четвертый четверг ноября и выражают благодарность за имеющуюся крышу над головой, еду, здоровье, безопасность, за любовь, поддержку близких и жизненные уроки.
Главным символом праздника является запеченная индейка. Сначала этим, фаршированным овощами, блюдом граждане лакомятся, а затем произносят – "Боже храни Америку".
Как рассказывает история, именно индейка спасла пилигримов от голода во время суровой зимы. Поэтому мясо индейки является обязательным блюдом на праздничном столе.