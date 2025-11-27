Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Владимира Зеленского в Х.

Как Зеленский поздравил США в День благодарения?

В своем обращении президент Украины поздравил с благословенным праздником Дональда Трампа, первую леди Меланию Трамп и весь американский народ. Попутно, Владимир Зеленский искренне поблагодарил за оказанную от Соединенных Штатов поддержку, которая спасла много жизней. Кроме того, Украина очень ценит ежедневную поддержку защиты своей независимости.

Мы очень рады, что наши отношения конструктивные, и ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии, чтобы наконец навсегда закончить российскую войну против нашего народа. Искренне надеемся, что достойный мир и гарантированная безопасность станут нашим общим достижением,

– написал Зеленский.

Что известно о Дне благодарения в США?