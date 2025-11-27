Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Володимира Зеленського в Х.

Як Зеленський привітав США в День подяки?

У своєму зверненні президент України привітав з благословенним святом Дональда Трампа, першу леді Меланію Трамп і весь американський народ. Принагідно, Володимир Зеленський щиро подякував за надану від Сполучених Штатів підтримку, яка врятувала багато життів. Крім того, Україна дуже цінує щоденну підтримку захисту своєї незалежності.

Ми надзвичайно раді, що наші відносини конструктивні, та очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії, щоб нарешті назавжди закінчити російську війну проти нашого народу. Щиро сподіваємося, що достойний мир і гарантована безпека стануть нашим спільним досягненням,

– написав Зеленський.

Що відомо про День подяки у США?