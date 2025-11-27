Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Володимира Зеленського в Х.
Як Зеленський привітав США в День подяки?
У своєму зверненні президент України привітав з благословенним святом Дональда Трампа, першу леді Меланію Трамп і весь американський народ. Принагідно, Володимир Зеленський щиро подякував за надану від Сполучених Штатів підтримку, яка врятувала багато життів. Крім того, Україна дуже цінує щоденну підтримку захисту своєї незалежності.
Ми надзвичайно раді, що наші відносини конструктивні, та очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії, щоб нарешті назавжди закінчити російську війну проти нашого народу. Щиро сподіваємося, що достойний мир і гарантована безпека стануть нашим спільним досягненням,
– написав Зеленський.
Що відомо про День подяки у США?
День подяки у США сягає корінням в давні часи, коли поселенці збирали врожаї та дякували за виживання після суворої зими. Сучасні американці святкують цей День у четвертий четвер листопада та висловлюють вдячність за наявний дах над головою, їжу, здоров'я, безпеку, за любов, підтримку близьких і життєві уроки.
Головним символом свята є запечена індичка. Спершу цією, фаршированою овочами, стравою громадяни ласують, а згодом промовляють – "Боже бережи Америку".
Як розповідає історія, саме індичка врятувала пілігримів від голоду під час суворої зими. Тому м'ясо індика є обов'язковою стравою на святковому столі.