Празднуем Независимость вместе: Движение сопротивления запускает сайт-поздравление для жителей ВОТ
- Движение сопротивления "Желтая лента" запустило сайт-поздравление 24independence.day для поддержки жителей оккупированных территорий Украины.
- На платформе можно оставить публичное или анонимное поздравление с Днем Независимости Украины.
Ко Дню Независимости Украины Движение сопротивления "Желтая лента" запускает сайт-поздравление для жителей оккупированных территорий. На платформе 24independence.day каждый украинец может отправить слова поддержки жителям ВОТ.
На сайте можно оставить публичное или анонимное поздравление, передает 24 Канал.
Как поздравить с Днем Независимости жителей ВОТ?
Поздравления на платформе смогут увидеть те, кто живет в оккупации и несмотря на ежедневные риски сохраняет веру в Украину.
А если вы сами находитесь на ВОТ – вы можете обратиться ко всей стране: передать свои слова, свою надежду, свой месседж. В эти дни каждый голос имеет значение,
– сообщают в "Желтой ленте".
Активисты отмечают, что эта инициатива позволяет собрать живые свидетельства единства украинцев по обе стороны линии фронта, зафиксировать масштабную общественную поддержку жителей ВОТ и продемонстрировать, что эти территории остаются частью украинского информационного пространства.
"Для международных партнеров и медиа это – четкий сигнал: Украина не забыла о своих людях и имеет с ними постоянную живую связь. Покажем друг другу и всему миру, что все мы – одна большая семья", – отмечают активисты.
Внимание! Оставляйте поздравления для жителей ВОТ на платформе 24independence.day.
QR-код для перехода на сайт 24independence.day
ВСУ запустили флаг Украины на ВОТ
- Украинские военные уже 10 лет придерживаются традиции и запускают украинский флаг на временно оккупированную территорию в День государственного Флага Украины, накануне Дня Независимости.
- Впервые такую акцию провели в 2015 году вблизи Марьинки Донецкой области.
- В этом году бойцы 57 бригады запустили украинский флаг в направлении Волчанска, Волчанских Хуторов, что на Харьковщине.