Ко Дню Независимости Украины Движение сопротивления "Желтая лента" запускает сайт-поздравление для жителей оккупированных территорий. На платформе 24independence.day каждый украинец может отправить слова поддержки жителям ВОТ.

На сайте можно оставить публичное или анонимное поздравление, передает 24 Канал.

Как поздравить с Днем Независимости жителей ВОТ?

Поздравления на платформе смогут увидеть те, кто живет в оккупации и несмотря на ежедневные риски сохраняет веру в Украину.

А если вы сами находитесь на ВОТ – вы можете обратиться ко всей стране: передать свои слова, свою надежду, свой месседж. В эти дни каждый голос имеет значение,

– сообщают в "Желтой ленте".

Активисты отмечают, что эта инициатива позволяет собрать живые свидетельства единства украинцев по обе стороны линии фронта, зафиксировать масштабную общественную поддержку жителей ВОТ и продемонстрировать, что эти территории остаются частью украинского информационного пространства.

"Для международных партнеров и медиа это – четкий сигнал: Украина не забыла о своих людях и имеет с ними постоянную живую связь. Покажем друг другу и всему миру, что все мы – одна большая семья", – отмечают активисты.

Внимание! Оставляйте поздравления для жителей ВОТ на платформе 24independence.day.

