Святкуємо Незалежність разом: Рух спротиву запускає сайт-вітання для жителів ТОТ
- Рух спротиву "Жовта стрічка" запустив сайт-вітання 24independence.day для підтримки жителів окупованих територій України.
- На платформі можна залишити публічне або анонімне привітання з Днем Незалежності України.
До Дня Незалежності України Рух спротиву "Жовта стрічка" запускає сайт-вітання для жителів окупованих територій. На платформі 24independence.day кожен українець може надіслати слова підтримки мешканцям ТОТ.
На сайті можна залишити публічне або анонімне привітання, передає 24 Канал.
Як привітати з Днем Незалежності мешканців ТОТ?
Привітання на платформі зможуть побачити ті, хто живе в окупації та попри щоденні ризики зберігає віру в Україну.
А якщо ви самі перебуваєте на ТОТ – ви можете звернутися до всієї країни: передати свої слова, свою надію, свій меседж. У ці дні кожен голос має значення,
– повідомляють у "Жовтій стрічці".
Активісти зауважують, що ця ініціатива дозволяє зібрати живі свідчення єдності українців по обидва боки лінії фронту, зафіксувати масштабну громадську підтримку мешканців ТОТ і продемонструвати, що ці території залишаються частиною українського інформаційного простору.
"Для міжнародних партнерів і медіа це – чіткий сигнал: Україна не забула про своїх людей і має з ними постійний живий зв'язок. Покажемо одне одному і всьому світу, що всі ми – одна велика родина", – наголошують активісти.
Увага! Залишайте привітання для мешканців ТОТ на платформі 24independence.day.
ЗСУ запустили прапор України на ТОТ
Українські військові уже 10 років дотримуються традиції та запускають український прапор на тимчасово окуповану територію у День державного Прапора України, напередодні Дня Незалежності.
Вперше таку акцію провели у 2015 році поблизу Мар'їнки на Донеччині.
Цьогоріч бійці 57 бригади запустили український стяг у напрямку Вовчанська, Вовчанських Хуторів, що на Харківщині.