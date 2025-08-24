На сайті можна залишити публічне або анонімне привітання, передає 24 Канал.

Дивіться також У Варшаві перед посольством Росії пофарбували асфальт у кольори українського прапора

Як привітати з Днем Незалежності мешканців ТОТ?

Привітання на платформі зможуть побачити ті, хто живе в окупації та попри щоденні ризики зберігає віру в Україну.

А якщо ви самі перебуваєте на ТОТ – ви можете звернутися до всієї країни: передати свої слова, свою надію, свій меседж. У ці дні кожен голос має значення,

– повідомляють у "Жовтій стрічці".

Активісти зауважують, що ця ініціатива дозволяє зібрати живі свідчення єдності українців по обидва боки лінії фронту, зафіксувати масштабну громадську підтримку мешканців ТОТ і продемонструвати, що ці території залишаються частиною українського інформаційного простору.

"Для міжнародних партнерів і медіа це – чіткий сигнал: Україна не забула про своїх людей і має з ними постійний живий зв'язок. Покажемо одне одному і всьому світу, що всі ми – одна велика родина", – наголошують активісти.

Увага! Залишайте привітання для мешканців ТОТ на платформі 24independence.day.

QR-код для переходу на сайт 24independence.day

ЗСУ запустили прапор України на ТОТ