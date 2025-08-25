"Россия – террорист": эксклюзивные кадры с масштабной акции на День Независимости Украины в Париже
- В Париже на День Независимости Украины состоялась манифестация от Площади Республики до Площади Бастилии с участием украинцев, французов, в частности, депутатов Франции и евродепутата Рафаэля Глюксмана.
- На Площади Бастилии создали украинский поселок, где продавали блюда, сувениры, напитки, все средства направлены на помощь ВСУ.
- Вечером 24 августа Эйфелева башня светилась сине-желтыми цветами, а по всему Парижу растянули украинский флаг длиной 264 метра в поддержку Украины.
Ко Дню Независимости Украины в Париже 24 августа проходила большая манифестация от Площади Республики до Площади Бастилии. В акции принимали участие как украинцы, так и французы. В частности, французские депутаты, даже евродепутат Рафаэль Глюксман.
В Париже сделали украинский поселок, где французы имели возможность попробовать наши блюда. Общественный активист, вице-президент мирового конгресса украинцев и Объединения украинцев Франции Владимир Когутяк рассказал в эфире 24 Канала, что все средства пойдут на помощь ВСУ.
"На Площади Бастилии мы сделали украинскую деревню, где наши друзья-французы могли попробовать, например, украинский борщ, вареники. Каждое евро, которое они за это давали, будет идти на линию фронта для наших ребят, которые нас защищают", – сказал он.
Детали акции в Париже
Владимир Когутяк отметил, что вечером 24 августа выступили мэр Парижа вместе с украинским посольством. Эйфелева башня стала сине-желтой. Днем по всему Парижу растянули украинский флаг длиной 264 метра, чтобы показать, насколько большая поддержка Украины. Французы выкрикивали, что Россия – террорист, что поддержка и солидарность с Украиной.
Во время шествия мы просили Францию и Европу предоставить больше военной помощи Украине, увеличить санкции. Но мы тоже не забываем о том, что требует и мировой конгресс украинцев, и то, о чем не раз говорил сам Эммануэль Макрон, то есть впустить на территорию Украины международные войска,
– подчеркнул он.
На акции были тысячи украинцев, которые выходили с нашими друзьями, партнерами, много ассоциаций. Все продолжают говорить, что Украина есть и будет, продолжают помогать нашему государству.
На Площади Бастилии продавали сувениры. Были ассоциации, которые продавали различные напитки, в частности, кофе, чай, сок. Можно было попробовать украинский борщ, вареники. Все средства – на помощь украинским защитникам.
Это для всех очень приятно. В то же время для украинцев это возможность почувствовать себя в украинском городке. И для французов, потому что они не очень привыкли пробовать что-то украинское,
– добавил общественный активист.
Как изменилось сознание французов?
Вице-президент мирового конгресса украинцев и Объединения украинцев Франции заметил, что французы и европейцы в целом начали бояться угрозы со стороны России. До полномасштабного российского вторжения в Украину французы больше считали, что это локальный конфликт между Украиной и Россией, что нужно помогать украинцам, потому что они страдают.
Сегодня все они говорят, что Украина обеспечивает безопасность на всю Европу, что нужно помогать Украине не для Украины, а для них самих. Это была очень долгая борьба, чтобы они это поняли,
– добавил Владимир Когутяк.
Сине-желтые здания ко Дню Независимости: в каких странах?
В ряде стран подсветили дипломатические здания сине-желтым. В частности, здание Совета Европы. Там отметили, что ЕС солидарен с Украиной и ее народом и решительно осуждает агрессивную войну России. В Еврокомиссии заявили, что наше государство всегда может рассчитывать на Европу.
Например, в Латвии сине-желтые цвета появились еще на День Флага, который отмечают 23 августа. Сине-желтым засветили парламент Канады и офис премьер-министра.