До Дня Незалежності України у Парижі 24 серпня проходила велика маніфестація від Площі Республіки до Площі Бастилії. В акції брали участь як українці, так і французи. Зокрема, французькі депутати, навіть євродепутат Рафаель Глюксман.

У Парижі зробили українську селище, де французи мали змогу скуштувати наші страви. Громадський активіст, віцепрезидент світового конгресу українців та Об'єднання українців Франції Володимир Когутяк розповів в ефірі 24 Каналу, що усі кошти підуть на допомогу ЗСУ.

Читайте також Україна відзначає День Незалежності: найважливіші заяви та події дня

"На Площі Бастилії ми зробили українську селище, де наші друзі-французи могли скуштувати, наприклад, український борщ, вареники. Кожне євро, яке вони за це дали, буде йти на лінію фронту для наших хлопців, які нас обороняють", – сказав він.

Деталі акції у Парижі

Володимир Когутяк зазначив, що ввечері 24 серпня виступили мер Парижа разом з українським посольством. Ейфелева вежа стала синьо-жовтою. Вдень по всьому Парижу розтягнули український прапор довжиною 264 метри, щоб показати, наскільки велика підтримка України. Французи вигукували, що Росія – терорист, що підтримка та солідарність з Україною.

Під час ходи ми просили Францію та Європу надати більше воєнної допомоги Україні, збільшити санкції. Але ми теж не забуваємо про те, що вимагає і світовий конгрес українців, і те, про що не раз говорив сам Еммануель Макрон, тобто впустити на територію України міжнародні війська,

– підкреслив він.

На акції були тисячі українців, які виходили з нашими друзями, партнерами, багато асоціацій. Усі продовжують говорити, що Україна є і буде, продовжують допомагати нашій державі.

На Площі Бастилії продавали сувеніри. Були асоціації, які продавали різні напої, зокрема, каву, чай, сік. Можна було спробувати український борщ, вареники. Усі кошти – на допомогу українським захисникам.

Це для усіх дуже приємно. Водночас для українців це можливість відчути себе в українському містечку. І для французів, тому що вони не дуже звикли куштувати щось українське,

– додав громадський активіст.

Як змінилась свідомість французів?

Віцепрезидент світового конгресу українців та Об'єднання українців Франції зауважив, що французи та європейці загалом почали боятися загрози з боку Росії. До повномасштабного російського вторгнення в Україну французи більше вважали, що це локальний конфлікт між Україною та Росією, що потрібно допомагати українцям, тому що вони страждають.

Сьогодні усі вони говорять, що Україна забезпечує безпеку на цілу Європу, що потрібно допомагати Україні не для України, а для них самих. Це була дуже довга боротьба, щоб вони це зрозуміли,

– додав Володимир Когутяк.

Синьо-жовті будівлі до Дня Незалежності: в яких країнах?