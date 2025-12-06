Действовать, верить и благодарить: кто стоит за аббревиатурой ВСУ и почему мы часто имеем ложное представление об армии

Почти каждый день мы говорим"Спасибо ВСУ" или "Верим в ВСУ", однако с каждым годом все больше и больше ВСУ из этой фразы становятся более отдаленными для гражданских. Более того, вера и благодарность часто существуют до тех пор, пока не начинаются разговоры о крайне неудобных вещах.

Мы 12-й год в условиях войны, последние почти 4 года продолжается полномасштабное вторжение. Поэтому День Вооруженных Сил Украины 6 декабря, которые являются основой и самой большой составляющей Сил Обороны, это не просто праздник. Это день людей, благодаря которым мы все еще живы, а наше государство существует. Это – заслуга наших родных, друзей и коллег, которые сейчас в армии.

День ВСУ – большая возможность напомнить о том, что армия – это люди, которые оказываются в различных жизненных обстоятельствах, в которых бы не должны были быть при нормальных условиях. И именно об этих условиях мы хотим напомнить сегодня – о военной действительности, свидетелями которой 24 Канал был в течении этого года.

Интересно "А мне что, не страшно умереть в 22 года?": истории юношей, которые добровольно пошли на войну

Те, кто ближе всего к врагу

Ад – на земле. И это подтвердит каждый пехотинец. В нынешних условиях каждый выход пехотинца на позиции имеет 3 сверхважные задачи – добраться туда, удержать ее и вернуться. И каждая из них невероятно сложная. Иногда именно первое и последнее.

Поэтому неоднократно мы с вами видели новости о бойцах, которые по 100, 200 или даже 400 суток проводили на позициях. Это по несколько месяцев или даже год, или более – даже сложно представить.

Дроны, артиллерия, иногда танки, минометы, КАБы и малые пехотные группы врага – все, с чем приходится сталкиваться на позициях.

Журналистам попасть на позиции пехотинцев почти невозможно. Это слишком рискованное задание, которое не согласует ни одна редакция и ни одно подразделение. Но летом под Лиманом мы встретились с пехотинцами 66-й ОМБр имени Мстислава Храброго. "Белый", "Рико" и "Клен" только вернулись с позиций, где провели несколько недель.

Больше читайте здесь "Не все будут дронщиками": истории пехотинцев, которые сражаются на Лиманском направлении

Ребята не скрывали, что попали в армию не добровольно, но, как говорил "Белый", приняли этот вызов и несут службу как положено. Усталость была заметна даже во взгляде бойцов, и они пытались хотя бы немного передохнуть в перерыве между выходами. Из-за нехватки людей следующий раз придется идти быстрее.

Как работает пехота и как бойцов прикрывают товарищи: смотрите видео

"Тим", командир пехотинцев, уверен, что именно пехотинцы являются богами войны – они ближе всего к врагу и на них самое тяжелое бремя войны. С последним утверждением соглашаются и сами воины.

Обратите внимание! Через несколько дней после этой встречи ребята вышли на позиции. К сожалению, этот выход стал последним для "Клена", который погиб в результате минометного обстрела. "Белый" во время одного из следующих выходов получил ранение и сейчас на восстановлении.

"Жокей", пехотинец 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайла, тоже попал в войско внезапно и не запланировано – ехал утром на работу, а уже вечером был в учебном центре. Летом, после БЗВП, он оказался на Покровском направлении в Донецкой области.

Во время одного из выходов завязался стрелковый бой с группой россиян. У бойца заклинил автомат, а оккупант выстрелил в его сторону. "Жокей" упал, а враг подумал, что убил его. Украинский пехотинец вспомнил о трофейном ноже, который и помог ему победить россиянина в рукопашном бою. Этот бой зафиксировали дроны.

После этого командование полка выдвинуло "Жокея" на награждение званием "Герой Украины".



"Жокей" после возвращения с позиций, где был тот самый бой / Фото 1-го ОШП

Сам "Жокей" говорит, что такие случаи рукопашных боев с россиянами на фронте случаются часто, но не все попадают на видео. Боец не скрывает – в тот момент им руководило обычное желание жить и еще раз увидеть родных, которые живут в прифронтовом Запорожье.

История "Жокея" "Я просто хотел выжить": интервью с бойцом 1-го ОШП, который победил россиянина в рукопашном бою

Те, кто прикрывает товарищей

Армия – это огромный механизм, где для работы одного подразделения нужна эффективная работа другого. Для того чтобы пехоте было легче – должно работать надежное прикрытие – дроны, РСЗО, ствольная артиллерия и минометы. Чем больше россиян будет обнаружено и уничтожено на подступах к позициям – тем легче будет пехотинцам. Чем больше вражеской логистики и техники будет поражено – тем меньше обстрелов будет. Чем больше российских самолетов упадет – тем меньше будет КАБов.

Летом мы имели возможность побывать на позициях минометчиков в селе в Донецкой области, где шли бои. Они были совсем недалеко и стрелковые бои было слышно в блиндаже.

Однако дроны изменили эту войну – работать теперь надо не только так, чтобы попасть, но и так, чтобы не "спалиться", потому что если россияне найдут твою позицию – на нее будет лететь все российское вооружение. Поэтому каждый выход – между пролетами дронов, максимально быстрый и осторожный.



Минометчики 66-й ОМБр / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Бойцы 4-й минометной батареи 66-й ОМБр имени Мстислава Храброго знают, что они прикрывают пехоту и это одна из важнейших задач. Особенно это понимает номер обслуги "Ужик", который и сам раньше был пехотинцем.



"Ужик" готовит мины к выстрелу / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Поэтому он с товарищами отрабатывает максимально быстро – как только командир "Турист" уверяется, что дронов нет, бойцы выбегают из блиндажа на позицию и отрабатывают быстро и точно по вражеским целям.



"Турист" – командир минометного расчета / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Затем так же быстро сворачиваются и возвращаются в блиндаж ждать новых указаний с командно-наблюдательного пункта.



Миномет, которым отрабатывают бойцы / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Больше о работе минометчиков "Мы прикрываем пехоту – основную силу этой войны": репортаж с позиций минометчиков в Донецкой области

Те, кто в плену

Российский плен – тяжелое испытание для наших воинов разных родов войск. Оказываются в плену у россиян наши воины по-разному, но реальность всегда одна и она крайне болезненна. Это можно увидеть по тому, какими наши защитники возвращаются из России – истощенные, похудевшие и с уничтоженным здоровьем. Или же с выжженным "Слава России" на коже.

К сожалению, пытки в плену – не редкость, а правило.

Поэтому новости об обмене пленными – это очень радостные известия, ведь несколько десятков или сотен семей после долгой разлуки наконец увидят близких. Кто-то, кто до сих пор ждет, услышит известие о своих родных. А кто-то не будет терять надежды хоть что-то узнать если не на этом обмене, то следующем.

В мае мы побывали на обмене пленными 1 000 на 1 000, который происходил в несколько этапов. Слезы сдержать было невозможно. Андрей из Павлограда 37 месяцев не видел своих маму и жену и растрогал своим первым разговором с ними.



Воин звонит маме после возвращения в Украину / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Александр не видел свою жену более 3 лет. Его ждала и дочь, которая ни разу до этого еще не видела папу.



Александр вернулся из плена спустя более 3 лет / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Это только две истории из тысяч, которые произошли и тысяч, которые еще впереди. В плену остаются бойцы, которые попали туда еще в 2022 или даже раньше. И каждый день пребывания там – настоящее испытание.



Обмен пленными 23 мая 2025 года / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Нелегко также родным пленных, которые борются за возвращение своих близких, выходят на акции еженедельно и напоминают, что плен – убивает.

Как происходил обмен пленными Первый этап обмена в формате "1000 на 1000": большой фоторепортаж 24 Канала

Те, кто в неизвестности

Пропавший без вести – между небом и землей. Так говорят родные пропавших на митингах, которые каждые выходные проходят в украинских городах. Это полная неизвестность и непонимание – вера в то, что родной человек жив, но отсутствие какой-либо информации о том, что произошло.

Родные бойцов 47-й ОМБр "Магура" среди тех, кто еженедельно выходит на акции, чтобы напомнить о своих близких. Они отчаянно продолжают поиски родных, которые исчезли в 2024 году и до сих пор об их судьбе ничего неизвестно.



Родные бойцов 47-й ОМБр "Магура", которые пропали без вести / Фото предоставлено 24 Каналу

Елена, Ольга и Анна ищут своих мужей, Оксана – отца, а Валерия – брата. Женщин познакомила общая беда. Им приходилось обивать пороги кабинетов и обзванивать различные службы, искать контакты тех, кто теоретически мог бы помочь и все зря. Однако каждый раз они находили новую информацию, которую приобщают к расследованию правоохранительных органов по делам пропавших без вести.

Родные пропавших без вести бойцов "Магуры" на акциях в поддержку бойцов / Фото предоставлены 24 Каналу

Женщины шутят, что сами работают уже лучше полиции и могут найти что угодно. Но ответа на главный вопрос пока, к сожалению, нет.

Больше здесь "Пообещай, что он вернется живым": как родные ищут пропавших без вести бойцов "Магуры"

Те, кто пролил свою кровь

Стабилизационный пункт – место первой помощи раненому, которого эвакуировали с поля боя. Часто, к сожалению, бойцам долго приходится ждать ее, потому что эвакуация обычно возможна только перед рассветом и когда темнеет, проще говоря – "по-серому".

На одном из таких стабпунктов мы побывали этим летом. Ночью туда привозили бойцов, эвакуированных с передовой – осколочные ранения, травматические ампутации, контузии... Команда медиков быстро по отлаженному механизму оказывает помощь бойцам и готовит их к дальнейшей эвакуации в госпиталь.

Как работает стабпункт в Донецкой области / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Начмед 66-й ОМБр имени Мстислава Храброго Алексей "Кардинал" Назаришин рассказывал, что иногда медикам приходится делать операции прямо на стабпункте. Однажды к ним попал боец с осколочным ранением сердца. Поэтому медикам не оставалось ничего, кроме как делать срочную операцию и зашивать бойцу сердце. Именно это спасло ему жизнь.

Медики день и ночь помогают каждому раненому, который пролил свою кровь на этой войне. Впереди – лечение, в сложных случаях – реабилитация.

Больше о работе стабпункта Бой со смертью под Лиманом․ Репортаж из стабилизационного пункта, где спасают военных

Те, кого больше с нами нет

В прошлом году на Сочельник наша команда получила страшную весть о гибели коллеги Андрея Левицкого – менеджера по рекламе в ТРК "Люкс", который еще в 2022 году присоединился к Вооруженным Силам. Андрей погиб утром 24 декабря 2024 года в Херсонской области.



Андрей Левицкий / Фото ТРК "Люкс"

В мае мы потеряли нашего бывшего коллегу Василия Довбуша, который с 2015 по 2019 годы работал над монтажом и видеодизайном на 24 Канале. Василий погиб 6 мая 2025 года во время выполнения боевого задания.



Василий Довбуш / Фото ТРК "Люкс"

И уже почти четвертый год нет нашего коллеги, телеоператора Юрия Олейника, который погиб возле города Попасная Луганской области в марте 2022 года. Юрий был ветераном АТО, работал над различными проектами в гражданской жизни, а когда началось полномасштабное вторжение – снова пошел в армию.



Юрий Олейник / Фото ТРК "Люкс"

И, к сожалению, едва ли не у каждого из нас есть те, кого мы вспоминаем в прошедшем времени. Те, кто имел свои планы, мог творить, создавать семьи, работать, изобретать, путешествовать, любить и просто наслаждаться жизнью. Однако из-за России мы живем в другой реальности.

А та реальность крайне болезненная, потому что в ней, например, есть новости о том, что Поле почетных захоронений во Львове, более известное как Марсово поле – заполнено, мест на этом поле больше нет, поэтому теперь воинов во Львове будут хоронить на Холме славы.



Поле почетных захоронений во Львове / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Каждый флаг на кладбище напоминает нам о цене того, что мы существуем. Это крайне болезненное напоминание.

ВСУ – это прежде всего люди

"Герои не устают, не жалуются, не падают духом, не теряют здоровье, не нуждаются в замене. Герои даже не умирают, если верить тому, что скандируют на их похоронах. Очень удобно иметь в стране немного людей, которых всегда можно назвать героями и верить себе в них. И пусть разруливают", – так иронизирует в сборнике короткой прозы "Хемингуэй ничего не знает" писатель, поэт, ветеран и мой добрый товарищ Артур Дронь. И в этой иронии – едва ли не самая большая проблема сегодняшнего дня. О ком вы думаете, когда слышите аббревиатуру ВСУ?

Из имеющихся сегодня нарративов, которые все больше и больше становятся популярными, можно сформировать образ того самого мифического героя, которого благодарят и которому верят. И он становится настолько идеальным (и поэтому – мифическим), что мы отделяем себя от них и пропасть между гражданскими и военными становится больше, чем должна быть.

Каким же должен быть тот герой из ВСУ, которого благодарят и в которого верят, если собрать все представления в кучу?

Он не стрижется, не бреется, не моется и не ходит в чистом костюме, потому что тогда он воин с барбершопа (девушки-военнослужащие должны забыть, что такое маникюр и косметика, потому что это "не на часі"). Но и слишком грязными и окровавленными они не должны быть, потому что это очень сильно расстраивает!

А еще говорить они должны только о чем-то хорошем и о победах, или же говорить, какие все депутаты плохие. Потому что говорить о том, что они устали, нужна даже не то что замена, а хотя бы пополнение – нельзя, потому что это сильно расстраивает!

Он не жалуется на то, что детей и любимого человека видит раз в полгода, если повезет и не должен напоминать об этом тем, кто в тылу, потому что это расстраивает! Если коротко – говорить он должен только то, что хочется слышать.

Он должен быть в пехоте, потому что "настоящие военные только там", а еще он не может ничего публиковать в соцсетях, потому что если он "настоящий военный" – у него на это нет времени. А все потому, что кого-то расстраивает то, что он говорит и пишет.

Конечно, это все тоже ирония. Но на самом деле, ВСУ – это прежде всего люди. Это чьи-то дети, братья, сестры, родители. И как у каждого человека, у них есть свои волнения, своя боль и свои радости.

Пехотинец, родные которого живут в прифронтовом Запорожье, на каждом выходе волнуется, не прилетит ли в его родных, пока он будет без связи. Жена воина, который четвертый год в армии снова молится, чтобы и сегодня ее любимого обошла беда. Боец, который в плену, не теряет надежд, что его таки обменяют, а родные тех, кто в неизвестности – верят, что однажды они таки получат ответ на главный вопрос – "Где?". А дети, которые не помнят своих родителей, будут знать их по фото и рассказам, потому что их забрала Россия и начатая ею война.

День Вооруженных Сил Украины – это день миллионов людей, и такого же количества судеб. Поэтому благодарить сегодня надо абсолютно конкретных людей.

И лучшая благодарность – это не слова, а действия. Потому что на воинах – бремя войны. Но оно будет легче, если его разделить, не так ли? Донатить, плести сетки, поддерживать, выходить на акции в поддержку семей пленных и пропавших без вести, напоминать о четких сроках службы, требовать увеличения выплат военнослужащим и просто не быть равнодушным – знать, что происходит в Покровске, где расположен Лиман и как делать окопную свечу дома. Вариантов действий много.

Но лучше всего все сказанное можно подытожить уже упомянутой книгой Артура Дроня.

От противопоставления "я себе обычный человек, а там героические герои меня защищают" надо перейти к "каждый из нас по очереди есть там и защищает других". От "верю в ВСУ" - к "вступаю в ВСУ". До "Я и есть ВСУ".