Командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис "Редис" Прокопенко получил новую награду от президента Украины. Речь идет об ордене Богдана Хмельницкого II степени.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ Владимира Зеленского от 15 августа.

Что известно о награждении "Редиса" новым орденом?

На сайте президента Украины появился указ, где были присвоены награды многим военнослужащим различных родов и войск Сил обороны. В списке было также имя Дениса Прокопенко, с позывным "Редис".

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Прокопенко Дениса Геннадьевича – полковника,

– говорится в указе.

Этот орден "Редис" получил почти через 6 лет после того, как получил орден Богдана Хмельницкого III степени. Тогда эту награду военнослужащему вручили за личный весомый вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм

Примечательно, что сейчас первый корпус Нацгвардии Украины "Азов", главой которого как раз и является Денис Прокопенко, проводит успешные действия по зачистке сел от врага на Покровском направлении. Успешные действия азовцы провели в 6 населенных пунктах: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец. Также военнослужащие остановили продвижение врага в направлении Доброполья.

По данным военных, в результате боев ликвидировано 271 российского оккупанта, еще 101 – получил ранения, а 13 – были взяты в плен.

Напомним, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил Денису Прокопенко звание Героя Украины как командиру подразделения, державшего оборону Мариуполя.

После возвращения "Редиса" в Украину из Турции, где он находился после обмена с Россией, в 2023 году бригада "Азов" под его руководством с августа 2023 года выполняет боевые задачи на Лиманском направлении, в частности в районе Серебрянского лесничества.