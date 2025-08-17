Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ Владимира Зеленского от 15 августа.

Что известно о награждении "Редиса" новым орденом?

На сайте президента Украины появился указ, где были присвоены награды многим военнослужащим различных родов и войск Сил обороны. В списке было также имя Дениса Прокопенко, с позывным "Редис".

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Прокопенко Дениса Геннадьевича – полковника,

– говорится в указе.

Этот орден "Редис" получил почти через 6 лет после того, как получил орден Богдана Хмельницкого III степени. Тогда эту награду военнослужащему вручили за личный весомый вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм

Примечательно, что сейчас первый корпус Нацгвардии Украины "Азов", главой которого как раз и является Денис Прокопенко, проводит успешные действия по зачистке сел от врага на Покровском направлении. Успешные действия азовцы провели в 6 населенных пунктах: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец. Также военнослужащие остановили продвижение врага в направлении Доброполья.

По данным военных, в результате боев ликвидировано 271 российского оккупанта, еще 101 – получил ранения, а 13 – были взяты в плен.

Напомним, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил Денису Прокопенко звание Героя Украины как командиру подразделения, державшего оборону Мариуполя.

После возвращения "Редиса" в Украину из Турции, где он находился после обмена с Россией, в 2023 году бригада "Азов" под его руководством с августа 2023 года выполняет боевые задачи на Лиманском направлении, в частности в районе Серебрянского лесничества.