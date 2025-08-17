Командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко отримав нову нагороду від президента України. Йдеться про орден Богдана Хмельницького II ступеня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ Володимира Зеленського від 15 серпня.

Що відомо про нагородження "Редіса" новим орденом?

На сайті президента України з'явився указ, де були присвоєні нагороди багатьом військовослужбовцям різних родів та військ Сил оборони. У списку було також ім'я Дениса Прокопенка, з позивним "Редіс".

За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня Прокопенка Дениса Геннадійовича – полковника,

– йдеться в указі.

Цей орден "Редіс" отримав майже через 6 років після того, як отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня. Тоді цю нагороду військовослужбовцю вручили за особистий вагомий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання службових обов'язків та високий професіоналізм

Примітно, що зараз перший корпус Нацгвардії України "Азов", очільником якого якраз і є Денис Прокопенко, проводить успішні дії із зачищення сіл від ворога на Покровському напрямку. Успішні дії азовці провели в 6 населених пунктах: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь. Також військовослужбовці зупинили просування ворога у напрямку Добропілля.

За даними військових, унаслідок боїв ліквідовано 271 російського окупанта, ще 101 – зазнав поранення, а 13 – були взяті в полон.

Нагадаємо, у березні 2022 року президент Володимир Зеленський надав Денису Прокопенку звання Героя України як командиру підрозділу, що тримав оборону Маріуполя.

Після повернення "Редіса" в Україну з Туреччини, де він перебував після обміну з Росією, у 2023 році бригада "Азов" під його керівництвом із серпня 2023 року виконує бойові завдання на Лиманському напрямку, зокрема в районі Серебрянського лісництва.