Семья теперь в безопасности: Украина вернула из оккупации двоих детей вместе с родителями
Источник:Николай Кулеба
Украинские волонтеры из Save Ukraine вернули из временно оккупированной территории двоих детей вместе с их родителями. В настоящее время семья находится в безопасности.
Об этом сообщил бывший уполномоченный президента по правам ребенка и основатель Save Ukraine Николай Кулеба, передает 24 Канал. По его словам, россияне пытались давить на родителей.
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"Оккупационные власти заставляли родителей менять украинские свидетельства о рождении детей на документы российского образца, а отца пытались поставить на военный учет", – отметил Кулеба.
Однако семье удалось вырваться из оккупации и выехать на подконтрольную Украине территорию. Теперь их безопасности ничего не угрожает.Обратите внимание! Команда Save Ukraine в целом вернула 213 украинских детей из России и оккупированных территорий.
Сколько депортированных детей удалось вернуть в Украину
По данным Национального информационного бюро, Украине удалось вернуть 387 детей из России и оккупированных территорий. В целом, страна-агрессор незаконно депортировала 19 546 украинских детей.
Первая леди Украины рассказала об этом в интервью представителям иностранных СМИ. Елена Зеленская также надеется на создание международной коалиции по возвращению украинских детей из российского плена. В конце октября это предложили представители Канады на встрече советников по нацбезопасности и внешней политике на Мальте.
Россия незаконно депортирует украинских детей: основное
- Как известно, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России и его уполномоченного по делам ребенка. Так, Владимира Путина и Марию Львову-Белову признали причастными к незаконной депортации украинских детей.
- Стало известно, что украденных из Украины детей незаконно усыновляют в России. В частности, глава одной из российских партий Сергей Миронов вместе с женой "удочерил" 10-месячную Маргариту Прокопенко. Более того, девочке сменили имя на Марину.
- Следует отметить, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко также причастен к незаконной депортации. По данным исследования Йельского университета, более 2400 украинских детей вывезли в Беларусь.