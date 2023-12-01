Сім'я тепер у безпеці: Україна повернула з окупованих територій двох дітей разом з батьками
Джерело:Микола Кулеба
Українські волонтери із Save Ukraine повернули з тимчасово окупованої території двох дітей разом з їхніми батьками. Натепер сім'я перебуває в безпеці.
Про це повідомив колишній уповноважений президента з прав дитини і засновник Save Ukraine Микола Кулеба, передає 24 Канал. За його словами, росіяни намагались тиснути на батьків.
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"Окупаційна влада примушувала батьків змінювати українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка, а батька намагалися поставити на військовий облік", – зазначив Кулеба.
Однак сім'ї вдалось вирватися з окупації та виїхати на підконтрольну Україні територію. Натепер їхній безпеці нічого не загрожує.Зверніть увагу! Команда Save Ukraine загалом повернула 213 українських дітей з Росії та окупованих територій.
Скільки депортованих дітей вдалось повернути в Україну
За даними Національного інформаційного бюро, Україні вдалось повернути 387 дітей з Росії та окупованих територій. Загалом країна-агресорка незаконно депортувала 19 546 українських дітей.
Перша леді України розповіла про це в інтерв'ю представникам іноземних ЗМІ. Олена Зеленська також сподівається на створення міжнародної коаліції з повернення українських дітей з російського полону. Наприкінці жовтня це запропонували представники Канади на зустрічі радників з нацбезпеки та зовнішньої політики на Мальті.
Росія незаконно депортує українських дітей: основне
- Як відомо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії та його уповноваженої в справах дитини. Так, Владіміра Путіна та Марію Львову-Бєлову визнали причетними до незаконної депортації українських дітей.
- Стало відомо, що вкрадених з України дітей незаконно всиновлюють у Росії. Зокрема, голова однієї з російських партій Сергєй Міронов разом з дружиною "вдочерив" 10-місячну Маргариту Прокопенко. Ба більше, дівчинці змінили ім'я на Маріну.
- Варто зазначити, що самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко також причетний до незаконної депортації. За даними дослідження Єльського університету, понад 2400 українських дітей вивезли до Білорусі.