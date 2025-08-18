Днем 18 августа стало известно об освобождении Золотого Колодца и Петровки в Донецкой области. Детали обещают привести позже.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.

Смотрите также Россияне прорвались под Добропольем – защитники остановили их: как изменилась линия фронта за неделю

Что известно об освобождении Золотого Колодца и Петровки в Донецкой области

В ДШВ указали, что россияне понесли значительные потери в живой силе во время боев, также потеряли вооружение и военную технику.

Важно, что часть оккупантов взяли в плен и передали в обменный фонд.

Военными частями ДШВ ВС Украины освобождены населенные пункты Золотой Колодец и Петровка Донецкой области,

– написали в ДШВ.

Подробности обещают привести позже. Пока же известно, что подразделения 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины провели успешные штурмовые действия.

Результатом стало то, что Золотой Колодец и Петровка были полностью очищены от российских оккупантов.

Десантники выложили видео событий в этих населенных пунктах. Видны пленные россияне и флаги ДШВ.

Смотрите видео ДШВ, как освобождали два села в Донецкой области – Золотой Колодец и Петровку

Где Золотой Колодец и Петровка на карте

На карте Deep State Золотой Колодец уже обозначен синим – как деоккупированная территория.

Важно сказать, что это именно тот "выступ" вглубь украинской обороны, который россиянам удалось образовать возле Доброполья.

Показываем Золотой Колодец на карте

В то же время Петревок в Донецкой области две. Вероятно, речь идет о селе на Торецком направлении, которое на карте Deep State пока обозначено как частично захваченное, а частично в серой зоне.

Где село Петровка неподалеку Торецка: смотрите на карте

Силы обороны имеют успехи

В Генштабе отметили: с 4 по 17 августа в результате совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области зачищено Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое, Золотой Колодец.

Стабилизационные действия на направлении города Доброполье продолжаются.