Удень 18 серпня стало відомо про звільнення Золотого Колодязя та Петрівки в Донецькій області. Деталі обіцяють навести згодом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Десантно-штурмові війська.

Що відомо про звільнення Золотого Колодязя та Петрівки в Донецькій області

У ДШВ указали, що росіяни зазнали значних втрат у живій силі під час боїв, також втратили озброєння і військову техніку.

Важливо, що частину окупантів взяли в полон та передали до обмінного фонду.

Військовими частинами ДШВ ЗС України звільнені населені пункти Золотий Колодязь та Петрівка Донецької області,

– написали у ДШВ.

Подробиці обіцяють навести згодом. Наразі ж відомо, що підрозділи 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України провели успішні штурмові дії.

Результатом стало те, що Золотий Колодязь та Петрівка були повністю очищені від російських окупантів.

Показуємо Золотий Колодязь на карті

Як бачимо, на карті Deep State Золотий Колодязь уже позначено синім – як деокуповану територію.

Важливо сказати, що це саме той "виступ" углиб української оборони, який росіянам вдалося утворити біля Добропілля.