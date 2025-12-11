Укр Рус
11 декабря, 11:55
2

В сети появились фото вероятных сыновей Путина и Кабаевой

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • В социальных сетях обсуждаются фотографии детей, которых считают младшими сыновьями Владимира Путина, сделанные во время спортивного мероприятия организованного Алиной Кабаевой.
  • На фото видно двух мальчиков: 6-летнего Владимира и 10-летнего Ивана, старший из которых активно занимается гимнастикой.

В социальных сетях обсуждают новые фотографии детей, которых ряд медиа называет младшими сыновьями Владимира Путина. На этот раз детей заметили на мастер-классе с участием звезд академии художественной гимнастики.

Дети активно занимаются гимнастикой. Об этом сообщает New York Post, передает 24 Канал.

Кого увидели на фото?

Снимки были сделаны во время спортивного мероприятия, организованного Алиной Кабаевой, с которой российский диктатор длительное время находится в отношениях.

Ни Путин, ни Кабаева публично не признают своей семьи, а российские власти строго скрывают любую информацию об их детях.

На обнародованных фотографиях видно двух мальчиков: 6-летнего Владимира и 10-летнего Ивана.


6-летний Владимир, младший сын Путина / Фото NYP

Старший сын, по данным издания, активно занимается гимнастикой, как и его мать.


10-летний Иван / Фото NYP

Журналисты отмечают, что детей заметили в январе 2025 года сразу после того, как Кабаева провела закрытый мастер-класс с участием звезд академии художественной гимнастики, которую возглавляет и которая названа в ее честь.

Что известно о детях Путина?

  • Два сына Владимира Путина и Алины Кабаевой официально имеют фамилию Спиридоновы, что, вероятно, происходит от деда президента России.

  • Дочери Путина от первого брака и внебрачная дочь также живут под вымышленными именами, чтобы скрыть их происхождение.

  • Ранее сообщалось, что дети находятся под усиленной охраной, пользуются документами прикрытия, имеют собственные самолеты и не посещают обычные учебные заведения.