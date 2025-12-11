Укр Рус
24 Канал Новини світу У мережі з'явилися фото ймовірних синів Путіна та Кабаєвої
11 грудня, 11:55
2

У мережі з'явилися фото ймовірних синів Путіна та Кабаєвої

Юлія Харченко
Основні тези
  • У соціальних мережах обговорюються фотографії дітей, яких вважають молодшими синами Володимира Путіна, зроблені під час спортивного заходу організованого Аліною Кабаєвою.
  • На фото видно двох хлопчиків: 6-річного Володимира та 10-річного Івана, старший з яких активно займається гімнастикою.

У соціальних мережах обговорюють нові фотографії дітей, яких низка медіа називає молодшими синами Володимира Путіна. Цього разу дітей помітили на майстер-класі за участі зірок академії художньої гімнастики.

Діти активно займаються гімнастикою. Про це повідомляє New York Post, передає 24 Канал.

Дивіться також Неприємні зміни з 1 січня: Путін підготував "подарунок" для росіян 

Кого побачили на фото?

Знімки були зроблені під час спортивного заходу, організованого Аліною Кабаєвою, з якою російський диктатор тривалий час перебуває у стосунках.

Ані Путін, ані Кабаєва публічно не визнають своєї сім’ї, а російська влада суворо приховує будь-яку інформацію про їхніх дітей. 

На оприлюднених світлинах видно двох хлопчиків: 6-річного Володимира та 10-річного Івана. 


6-річний Володимир, молодший син Путіна / Фото NYP

Старший син, за даними видання, активно займається гімнастикою, як і його мати. 


10-річний Іван / Фото NYP

Журналісти зазначають, що дітей помітили у січні 2025 року одразу після того, як Кабаєва провела закритий майстер-клас за участі зірок академії художньої гімнастики, яку очолює і яка названа на її честь.

Що відомо про дітей Путіна?

  • Два сини Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої офіційно мають прізвище Спірідонови, що, ймовірно, походить від діда президента Росії. 

  • Дочки Путіна від першого шлюбу та позашлюбна донька також живуть під вигаданими іменами, щоб приховати їхнє походження.

  • Раніше повідомлялось, що діти перебувають під посиленою охороною, користуються документами прикриття, мають власні літаки та не відвідують звичайні навчальні заклади.