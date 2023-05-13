Играя на батуте: в Николаеве трагически погибла 4-летняя девочка

Погибла четырехлетняя девочка в Николаеве в детском городке. В правоохранительных органах рассказали, что произошло это во время игры на надувном батуте.

В субботу, 13 мая, начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет заявил, что произошел трагический случай в детском городке "Сказка". Собственно, погиб ребенок.

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Причина смерти

По словам представителя правоохранительных органов, девочке было 4 года и на момент гибели она играла на надувном разноцветном батуте. Вероятно, произошла смерть в результате удушения.

Играя на надувном батуте, девочка приблизительно 4-х лет запуталась в петлях на стенке одного из отделений батута. К сожалению, ребенок умер. Предварительная причина смерти – удушение,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства этого инцидента.

Также важно, что на период следствия детский городок "Сказка" не будет работать.



Батуты, на которых погиб ребенок / Фото начальника полиции Николаевской области



Детский городок, в котором погибла 4-летняя девочка / Фотография Шайхета

Чрезвычайные ситуации: последнее

Немецкая пресса написала, что в их стране в эти дни мужчина бросил взрывчатку в представителей государственных органов. Из-за этого были ранены 10 пожарных, полицейских и 4 медика.

Кроме того, в Тернополе в пруду обнаружили тела двух мужчин в Кременецком районе города. Правоохранители начали расследование по данному факту. В то же время, судебно-медицинская экспертиза не выявила следов насильственной смерти.

Вместе с тем в субботу, 13 мая, вспыхнул пожар возле телебашни в Киеве. Местные телеграм-каналы начали нагнетать ситуацию, однако в ГСЧС подчеркнули, что ничего страшного не произошло. Собственно, горит мусор на площади в 20 квадратных метров.

Шайхет выразил соболезнования родителям погибшей.Редакциятакже выражает соболезнования всем родным и близким 4-летней девочки.