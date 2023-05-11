Группа полицейских и спасателей прибыла на место происшествия. Когда они пытались открыть дверь, произошел мощный взрыв.
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В квартире нашли тело
Глава МВД земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль сообщил, что 10 пожарных, полицейский и 4 медика получили серьезные ранения.
По предварительным данным, в квартире проживали мать и сын. Последний поджег квартиру с матерью на последнем этаже многоэтажки. Полиция и пожарная команда попытались открыть дверь, после чего мужчина открыл ее и протянул что-то против экстренных служб. Следовательно, он поджег предмет, впоследствии взорвавшийся.
Мужчина бросил взрывчатку в полицию / Фото Spiegel
После инцидента спецназовцы ворвались в квартиру и задержали мужчину в возрасте около 60 лет. Сообщается, что в доме было обнаружено тело. Сам мужчина получил ранения, однако неизвестно когда это произошло: при взрыве или задержании.
Рядом с этим местом находится школа. Детей оттуда пока не выпускают. Район оцеплен.
По словам главы МВД, есть информация, что мужчина "психически находился в близости к противникам короны". Очевидно, это связано с его заявлениями в социальных сетях.
Подобные случаи: последние новости
- В этот же день на юго-западе Германии на заводе Mercedes-Benz произошла стрельба. Правоохранители рассказали, что из-за стрельбы были убиты двое мужчин.
- Полиция в рамках масштабной спецоперации задержала преступника. Как оказалось, стрелок и его жертвы не являлись сотрудниками завода, а работали в логистической компании Rhenus.
- Кроме того, мощный взрыв в этот день произошел и в Милане. Пожар произошел на улице Виа Пьер Ломбардо, в районе Порту Романа в центре итальянского Милана. Сначала жители центра услышали громкий взрыв, а затем на этом городе начался пожар – загорелось несколько автомобилей и несколько домов, однако огонь задел только фасад.
- Причины взрыва пока неизвестны. По предварительной информации, загорелся припаркованный на улице фургон с кислородными баллонами для аптеки. Также сообщается, что эвакуированы школа и соседние дома.
- Пока известно о 4 пострадавших в результате пожара, их жизни уже ничего не угрожает. Водитель фургона с кислородными баллонами получил ожоги. На улице также нашли 89-летнюю монахиню, она упала от взрывной волны и слегка травмировала голову.