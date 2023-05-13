Граючись на батуті: у Миколаєві трагічно загинула 4-річна дівчинка

Загинула чотирирічна дівчинка в Миколаєві у дитячому містечку. У правоохоронних органах розповіли, що сталося це під час гри на надувному батуті.

У суботу, 13 травня, начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет заявив, що трапився трагічний випадок у дитячому містечку "Казка". Власне, загинула дитина.

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Причина смерті

За словами представника правоохоронних органів, дівчинці було 4 роки та на момент загибелі вона гралася на надувному різноколірному батуті. Ймовірно, сталася смерть внаслідок удушення.

Граючись на надувному батуті, дівчинка близько 4-х років заплуталася у петлях на стінці одного з відділень батута. На жаль, дитина померла. Попередня причина смерті – удушення,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що на місці події працюють слідчі. Вони встановлюються всі обставини цього інциденту.

Також важливо, що на період слідства дитяче містечко "Казка" не працюватиме.



Батути, на яких загинула дитина / Фото начальника поліції Миколаївської області



Дитяче містечко, у якому загинула 4-річна дівчинка / Світлина Шайхета

Надзвичайні ситуації: останнє

Німецька преса написала, що у їхній країні цими днями чоловік кинув вибухівку на представників державних органів. Через це було поранено 10 пожежників, поліцейських та 4 медики.

Окрім того, у Тернополі у ставку виявили тіла двох чоловіків у Кременецькому районі міста. Правоохоронці розпочали розслідування за цим фактом. Водночас судово-медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті.

Разом з тим у суботу, 13 травня, спалахнула пожежа біля телевежі у Києві. Місцеві телеграм-канали почали нагнітати ситуацію, однак в ДСНС наголосили, що нічого страшного не сталося. Власне, горить сміття на площі у 20 квадратних метрів.

Шайхет висловив співчуття батькам загиблої.Редакціятакож висловлює співчуття усім рідним та близьким 4-річної дівчинки.