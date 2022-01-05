В Дии в конце января появится новый COVID-сертификат: для чего

5 января 2022 , 16:56
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В приложении "Дия" можно будет сгенерировать сертификат о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса. Документ будет действовать 270 дней.

В Дии будут новые сертификаты

Новые сертификаты станут доступными в конце января. Сгенерировать их могут люди, которые сделали третью дозу вакцины.

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Также люди, привитые бустерной дозой, смогут получить международное свидетельство о вакцинации по месту прививки или у семейного врача.

Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней,
– подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

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Статистика! С начала вакцинальной кампании 14 748 322 человека получили по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса. Зато 13 835 698 человек – две дозы, 4 756 – дополнительную дозу, 7 556 – бустерную дозу.

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Автор: Анастасія Лукашевська