В Дии в конце января появится новый COVID-сертификат: для чего
5 января 2022 , 16:56Читати новину українською
В приложении "Дия" можно будет сгенерировать сертификат о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса. Документ будет действовать 270 дней.
В Дии будут новые сертификаты
Новые сертификаты станут доступными в конце января. Сгенерировать их могут люди, которые сделали третью дозу вакцины.
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Также люди, привитые бустерной дозой, смогут получить международное свидетельство о вакцинации по месту прививки или у семейного врача.
Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней,
– подчеркнули в пресс-службе Минздрава.
Главное о бустерной вакцинации в Украине
- Бустерную дозу получить в Украине могут не все. Вчера, 4 января, перечень групп, которым рекомендовали три дозы вакцины расширили – теперь дополнительную дозу могут получить люди в возрасте от 60 лет.
- Предварительно бустер одобрили для медиков и работников интернатов.
- Почти с начала вакцинальной кампании три дозы также рекомендовали людям с ослабленным иммунитетом, для которых стандартный курс прививок в две дозы не способен сформировать достаточный иммунный ответ.
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