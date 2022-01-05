В Дии в конце января появится новый COVID-сертификат: для чего

В приложении "Дия" можно будет сгенерировать сертификат о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса. Документ будет действовать 270 дней.

В Дии будут новые сертификаты

Новые сертификаты станут доступными в конце января. Сгенерировать их могут люди, которые сделали третью дозу вакцины.

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Также люди, привитые бустерной дозой, смогут получить международное свидетельство о вакцинации по месту прививки или у семейного врача.

Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней,

– подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Главное о бустерной вакцинации в Украине

Бустерную дозу получить в Украине могут не все. Вчера, 4 января, перечень групп, которым рекомендовали три дозы вакцины расширили – теперь дополнительную дозу могут получить люди в возрасте от 60 лет.

Предварительно бустер одобрили для медиков и работников интернатов.

Почти с начала вакцинальной кампании три дозы также рекомендовали людям с ослабленным иммунитетом, для которых стандартный курс прививок в две дозы не способен сформировать достаточный иммунный ответ.

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С начала вакцинальной кампании 14 748 322 человека получили по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса. Зато 13 835 698 человек – две дозы, 4 756 – дополнительную дозу, 7 556 – бустерную дозу.