В министерстве сообщили, что будут отдавать предпочтение м-РНК-вакцинам. Речь идет о Moderna или Comirnaty/Pfizer.
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В Украине разрешили бустерную дозу вакцины: что это значит
В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 60 лет через 6 месяцев после второй,
– рассказали в ведомстве.
В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что для бустерной дозы будут отдавать предпочтение следующим схемам:
- первые две дозы Moderna или Pfizer – бустерная Moderna или Pfizer;
- первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) – бустер Moderna или Pfizer;
- первые две дозы CoronaVac – бустер Pfizer;
- первые две дозы по смешанной схеме – бустер Moderna или Pfizer.
Также объяснили – если не будет мРНК-вакцин, то бустерную дозу можно сделать другой вакциной. Однако только по разрешенным в Украине схемам.
Как можно получить бустерную дозу вакцины
В министерстве объяснили, чтобы получить возможность привиться бустерной дозой, нужно:
- записаться на прививку в любой пункт или центр вакцинации COVID-19 – полный перечень по ссылке;
- а также по телефону 0 800 60 20 19.
Что такое бустерная доза вакцины и зачем она
- Бустерную дозу вакцины начали колоть людям, которым две дозы не дали необходимой защиты.
- 13 декабря в Украине одобрили 3 дозу COVID-вакцины. В частности, для лиц с ВИЧ, раком крови, которые перенесли трансплантацию органов, проходили химиотерапию или лечились большими дозами гормонов.
- В конце 2021 года главный санитарный врач Игорь Кузин анонсировал, что бустер смогут получить люди старше 60 лет.
- Глава Минздрава объяснил, что Украина готова к бустерной вакцинации, ведь законтрактовала вакцину Pfizer на следующий год – 25 миллионов доз, на 2023 год – еще 25 миллионов доз.
В Украине разрешили 3 "бустерную" дозу вакцины – смотрите видео
Полный текст публикации Минздрава Украины
В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй.
Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, по следующим схемам:
- первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;
- первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer;
- первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;
- первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.
При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
Для получения бустерной дозы можно записаться на прививку в любой пункт или центр вакцинации COVID-19. Список и контакты на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.