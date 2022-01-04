В министерстве сообщили, что будут отдавать предпочтение м-РНК-вакцинам. Речь идет о Moderna или Comirnaty/Pfizer.

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В Украине разрешили бустерную дозу вакцины: что это значит

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 60 лет через 6 месяцев после второй,

– рассказали в ведомстве.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что для бустерной дозы будут отдавать предпочтение следующим схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer – бустерная Moderna или Pfizer;

первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) – бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы CoronaVac – бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме – бустер Moderna или Pfizer.

Также объяснили – если не будет мРНК-вакцин, то бустерную дозу можно сделать другой вакциной. Однако только по разрешенным в Украине схемам.

Как можно получить бустерную дозу вакцины

В министерстве объяснили, чтобы получить возможность привиться бустерной дозой, нужно:

записаться на прививку в любой пункт или центр вакцинации COVID-19 – полный перечень по ссылке;

а также по телефону 0 800 60 20 19.

Что такое бустерная доза вакцины и зачем она

Бустерную дозу вакцины начали колоть людям, которым две дозы не дали необходимой защиты.

13 декабря в Украине одобрили 3 дозу COVID-вакцины. В частности, для лиц с ВИЧ, раком крови, которые перенесли трансплантацию органов, проходили химиотерапию или лечились большими дозами гормонов.

В конце 2021 года главный санитарный врач Игорь Кузин анонсировал, что бустер смогут получить люди старше 60 лет.

Глава Минздрава объяснил, что Украина готова к бустерной вакцинации, ведь законтрактовала вакцину Pfizer на следующий год – 25 миллионов доз, на 2023 год – еще 25 миллионов доз.

В Украине разрешили 3 "бустерную" дозу вакцины – смотрите видео

Полный текст публикации Минздрава Украины

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй.

Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, по следующим схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Для получения бустерной дозы можно записаться на прививку в любой пункт или центр вакцинации COVID-19. Список и контакты на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.