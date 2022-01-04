У міністерстві повідомили, що надаватимуть м-РНК-вакцинам. Мовиться про Moderna або Comirnaty/Pfizer.

До теми Чим відрізняються бустерна та додаткова дози COVID-вакцин та кому їх вводять

В Україні дозволи бустерну дозу вакцини: що це означає

​​В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років через 6 місяців після другої,

– розповіли у відомстві.

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що для бустерної дози надаватимуть перевагу таким схемам:

перші дві дози Moderna або Pfizer – бустерна Moderna або Pfizer;

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) – бустер Moderna або Pfizer;

перші дві дози CoronaVac – бустер Pfizer;

перші дві дози за змішаною схемою – бустер Moderna або Pfizer.

Також пояснили – якщо не буде мРНК-вакцин, то бустерну дозу можна зробити іншою вакциною, проте тільки за дозволеними в Україні схемами.

Як можна отримати бустерну дозу вакцини

У міністерстві розповіли, щоб отримати можливість щепитись бустерною дозою, потрібно: