У міністерстві повідомили, що надаватимуть м-РНК-вакцинам. Мовиться про Moderna або Comirnaty/Pfizer.
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В Україні дозволи бустерну дозу вакцини: що це означає
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років через 6 місяців після другої,
– розповіли у відомстві.
У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що для бустерної дози надаватимуть перевагу таким схемам:
- перші дві дози Moderna або Pfizer – бустерна Moderna або Pfizer;
- перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) – бустер Moderna або Pfizer;
- перші дві дози CoronaVac – бустер Pfizer;
- перші дві дози за змішаною схемою – бустер Moderna або Pfizer.
Також пояснили – якщо не буде мРНК-вакцин, то бустерну дозу можна зробити іншою вакциною, проте тільки за дозволеними в Україні схемами.
Як можна отримати бустерну дозу вакцини
У міністерстві розповіли, щоб отримати можливість щепитись бустерною дозою, потрібно:
- записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від COVID-19 – повний перелік та контакти за посиланням;
- а також за телефоном 0 800 60 20 19.