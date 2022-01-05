Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С ее начала в стране провели 28 596 332 COVID-прививки.

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Сколько человек вакцинировали в Украине за минувшие сутки

За минувшие сутки, 4 января, в Украине против коронавируса вакцинировали 102 478 человек. Первую дозу получили 26 502 человека, вторую дозу – 73 536 человек, дополнительную дозу получили 597 человек, бустерную дозу – 1 843 человека.

Вакцинация проводилась 838 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 334 пунктах прививки и в 432 центрах вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в стране

С начала вакцинальной кампании 14 748 322 человека получили по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса, 13 835 698 человек – две дозы, 4 756 – дополнительную дозу, 7 556 – бустерную дозу.

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 347 376,

Coronavac – 4 795 739,

AstraZeneca – 1 622 456,

Moderna – 1 474 886,

Covishield (AstraZeneca) – 487 946,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

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