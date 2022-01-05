Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Від її початку в країні провели 28 596 332 COVID-щеплення.

Актуально Чим відрізняються бустерна та додаткова дози COVID-вакцин та кому їх вводять

Скільки вакцинували в Україні за минулу добу

За минулу добу, 4 січня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 102 478 людей. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини.

Щеплення проводилось 838 мобільними бригадами з імунізації, у 3 334 пунктах щеплення та у 432 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в країні

Від початку вакцинальної кампанії 14 748 322 людей отримали щонайменше одну дозу вакцини проти коронавірусу. Натомість 13 835 698 людей – дві дози, 4 756 – додаткову дозу, 7 556 – бустерну дозу.

Якими вакцинами імунізували українців

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 347 376,

Coronavac – 4 795 739,

AstraZeneca – 1 622 456,

Moderna – 1 474 886,

Covishield (AstraZeneca) – 487 946,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Буде цікаво – найпоширеніші міфи про вакцинацію