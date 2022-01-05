У Дії наприкінці січня з'явиться новий COVID-сертифікат: для чого

5 січня 2022 , 16:47
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Джерело:

МОЗ

В застосунку "Дія" можна буде згенерувати сертифікат про введення бустерної дози вакцини проти коронавірусу. Діятиме документ 270 днів.

В Дії будуть нові сертифікати 

Нові сертифікати стануть доступними наприкінці січня. Згенерувати їх можуть люди, які зробили третю дозу вакцини. 

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Також люди, щеплені бустерною дозою, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію за місцем щеплення чи у сімейного лікаря.

Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів,
– підкреслили в пресслужбі МОЗ.

Головне про бустерну вакцинацію в Україні

Статистика! Від початку вакцинальної кампанії 14 748 322 людей отримали щонайменше одну дозу вакцини проти коронавірусу. Натомість 13 835 698 людей – дві дози, 4 756 – додаткову дозу, 7 556 – бустерну дозу. 

 

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Автор: Анастасія Лукашевська