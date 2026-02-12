Политика – это когда МОК боится правды, а это – не политика, – Зеленский о Гераскевиче

Президент Владимир Зеленский осудил решение МОК по дисквалификации Владислава Гераскевича. Он подчеркнул, что помнить о том, что реально происходит –это не политика.

Об этом Владимир Зеленский отметил в вечернем обращении.

Как Зеленский прокомментировал отстранение Гераскевича с Олимпиады?

Президент Украины раскритиковал решение Олимпийского комитета против Владислава Гераскевича. Он отметил, что спортсмен всего лишь помнит тех, жизни которых забрала Россия.

Спорт не должен быть без памяти и уважения. Украинцы готовятся к соревнованиям в особых условиях – в условиях войны. И это не политика – говорить о том, что происходит. Политика – это когда россияне прячутся под другими паспортами и все же попадают на соревнования. Политика – это когда российский флаг все же присутствует на Олимпиаде. Политика – это когда МОК боится правды и сам провоцирует хаос,

– заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил Владислава Гераскевича за принципиальную позицию и отметил, что наградил его орденом Свободы.

Что известно о дисквалификации Гераскевича?