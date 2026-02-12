Об этом Владимир Зеленский отметил в вечернем обращении.
Как Зеленский прокомментировал отстранение Гераскевича с Олимпиады?
Президент Украины раскритиковал решение Олимпийского комитета против Владислава Гераскевича. Он отметил, что спортсмен всего лишь помнит тех, жизни которых забрала Россия.
Спорт не должен быть без памяти и уважения. Украинцы готовятся к соревнованиям в особых условиях – в условиях войны. И это не политика – говорить о том, что происходит. Политика – это когда россияне прячутся под другими паспортами и все же попадают на соревнования. Политика – это когда российский флаг все же присутствует на Олимпиаде. Политика – это когда МОК боится правды и сам провоцирует хаос,
– заявил Зеленский.
Глава государства поблагодарил Владислава Гераскевича за принципиальную позицию и отметил, что наградил его орденом Свободы.
Что известно о дисквалификации Гераскевича?
Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде из-за использования "шлема памяти". На нем были изображены 24 спортсмена, которых Россия убила во время войны в Украине, среди них – дети.
Позже это решение было отозвано. МОК заявил, что Гераскевичу вернули аккредитацию на Олимпийские игры. С этой просьбой президент организации обратилась в Дисциплинарную комиссию. Это означает, что он остается официальным представителем Украины, но все еще отстранен от участия в соревнованиях.