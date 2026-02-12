Укр Рус
12 лютого, 19:52
Політика – це коли МОК боїться правди, а це – не політика, – Зеленський про Гераскевича

Сергій Попович
Основні тези
  • Президент Зеленський засудив рішення МОК дискваліфікувати Владислава Гераскевича і наголосив, що це не політика, а пам'ять про загиблих.
  • Гераскевич був нагороджений орденом Свободи за свою принципову позицію.

Президент Володимир Зеленський засудив рішення МОК щодо дискваліфікації Владислава Гераскевича. Він підкремлив, що пам'ятати про те, що реально відбувається – це не політика.

Про це Володимир Зеленський зазначив у вечірньому зверненні.

Як Зеленський прокоментував відсторонення Гераскевича з Олімпіади?

Президент України рокритикував рішення Олімпійського комітету проти Владислава Гераскевича. Він зазначив, що спортсмен всього лише пам'ятає тих, життя яких забрала Росія.

Спорт не повинен бути без пам'яті і поваги. Українці готуються до змагань в особливих умовах – в умовах війни. І це не політика – говорити про те, що відбувається. Політика – це коли росіяни ховаються під іншими паспортами і все ж потрапляють на змагання. Політика – це коли російський прапор все ж присутній на Олімпіаді. Політика – це коли МОК боїться правди і сам провокує хаос, 
– заявив Зеленський.

Глава держави подякував Владиславу Гераскевичу за принципову позицію та зазначив, що нагородив його орденом Свободи.

Що відомо про дискваліфікацію Гераскевича?