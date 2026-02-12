Політика – це коли МОК боїться правди, а це – не політика, – Зеленський про Гераскевича
- Президент Зеленський засудив рішення МОК дискваліфікувати Владислава Гераскевича і наголосив, що це не політика, а пам'ять про загиблих.
- Гераскевич був нагороджений орденом Свободи за свою принципову позицію.
Президент Володимир Зеленський засудив рішення МОК щодо дискваліфікації Владислава Гераскевича. Він підкремлив, що пам'ятати про те, що реально відбувається – це не політика.
Про це Володимир Зеленський зазначив у вечірньому зверненні.
Як Зеленський прокоментував відсторонення Гераскевича з Олімпіади?
Президент України рокритикував рішення Олімпійського комітету проти Владислава Гераскевича. Він зазначив, що спортсмен всього лише пам'ятає тих, життя яких забрала Росія.
Спорт не повинен бути без пам'яті і поваги. Українці готуються до змагань в особливих умовах – в умовах війни. І це не політика – говорити про те, що відбувається. Політика – це коли росіяни ховаються під іншими паспортами і все ж потрапляють на змагання. Політика – це коли російський прапор все ж присутній на Олімпіаді. Політика – це коли МОК боїться правди і сам провокує хаос,
– заявив Зеленський.
Глава держави подякував Владиславу Гераскевичу за принципову позицію та зазначив, що нагородив його орденом Свободи.
Що відомо про дискваліфікацію Гераскевича?
Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді через використання "шолому пам’яті". На ньому були зображені 24 спортсмени, яких Росія вбила під час війни в Україні, серед них – діти.
Пізніше це рішення було відкликане. МОК заявив, що Гераскевичу повернули акредитацію на Олімпійські ігри. Із цим проханням президентка організації звернулась до Дисциплінарної комісії. Це означає, що він залишається офіційним представником України, але все ще відсторонений від участі у змаганнях.