В субботу, 19 июля, в Покровск начали заходить диверсионные группы россиян. Однако дорога в город заняла у них 14 дней, в течение которых погибло около 80% личного состава.

Остальных оккупантов до сих пор ищут, часть из них на этой неделе сдалась в плен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Новая тактика россиян и женщины на штурмах: интервью с заместителем командира "Тайфуна"

Что известно о диверсантах в Покровске?

По информации ресурса, для диверсионных действий в Покровске враг сформировал из 3 рот тактические группы по 50 человек. Целью было создать панику и заставить подразделения бежать из города, как это было в Селидово.

Дорога из Селидово в Покровск заняла у россиян 14 суток: 4 сутки – до "промки" в Песчаном, а затем 10 суток – до улицы Защитников Украины в Покровске. Таким образом они ежесуточно проходили всего 600 метров.

Как диверсионные группы шли в Покровск / Карта DeepState

Связь, воду и еду оккупантам обеспечивали дронами. Между группами была хорошая координация – "каждый знал о каждом". Они использовали плащи для маскировки и прятались в случайных укрытиях, а также имели трекеры маршрутов.

Однако из около 150 человек до Покровска дошло только 30. По данным аналитиков, ориентировочно 120 солдат погибло от сбросов, однако, вероятно, кому-то удалось выжить после ранения.

Цели эта операция не достигла, хотя и принесла много проблем для Сил Обороны Украины. Можно ли считать успехом план, при котором 80% личного состава должно умереть в дороге к месту выполнения задачи – сомнительно,

– пишут в DeepState.

Какова ситуация на Покровском направлении?

О ситуации на Покровском направлении за субботу, 9 августа, отчитались в Оперативно-стратегической группировке войск "Днепр". Армия противника не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Наступательные действия россиян состоялись в районах населенных пунктов Затишок, Новоэкономическое, Покровск, Зеленое и Зверево. Также украинские воины отражали штурмы неподалеку Удачного, Молодецкого, Дачного и Филии.

Более того, враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Защитники сдерживают натиск, уничтожая преобладающие силы оккупантов.

Напомним, согласно отчету Генштаба, за сутки 9 августа на Покровском направлении защитники остановили 43 наступательные действия.