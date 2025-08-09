Агенты движения "Атеш" нанесли удар по военной логистике россиян в Ростове-на-Дону. Они устроили диверсию на железной дороге.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Что известно о диверсии на российской железной дороге?

Агенты провели успешную диверсию на железнодорожной развязке в районе поселка Калинино под Ростовом-на-Дону.

В результате точной и спланированной операции был выведен из строя один из ключевых релейных шкафов,

– сообщили в "Атеш".

Там указали, что этот участок – критическая точка на логистической карте врага. По данным "Атеш", именно здесь проходит основной поток железнодорожных перевозок, которые направляются на юго-западное направление – в сторону временно оккупированных территорий.

В движении указали, что через этот узел ежедневно перемещались эшелоны с российской техникой, боеприпасами, топливом и живой силой.

"После диверсии движение на этом участке оказалось парализованным, часть грузов была перенаправлена в объезд, что создало нагрузку других узлов", – сообщили о последствиях в "Атеш".

Там также добавили, что эта диверсия вызвала цепную реакцию сбоев, что ощущается на линии фронта, в частности, в нескольких районах российские войска были вынуждены сократить интенсивность артобстрелов из-за недостатка боеприпасов.

"Атэш продолжает точечно бить по ключевым звеньям в логистике врага. Каждый такой удар – это замедление наступлений, срыв планов оккупантов и приближение победы", – подчеркнули там.

К слову, недавно агенты "Атеш" провели диверсию на стратегически важной железнодорожной развязке в Волгограде – был выведен из строя релейный шкаф, который обеспечивал связь и управление движением поездов в районе локомотивного депо имени Максима Горького.