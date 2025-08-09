Агенти руху "Атеш" завдали удару по військовій логістиці росіян у Ростові-на-Дону. Вони влаштували диверсію на залізниці.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Що відомо про диверсію на російській залізниці?

Агенти провели успішну диверсію на залізничній розв'язці в районі селища Калініне під Ростовом-на-Дону.

Внаслідок точної та спланованої операції було виведено з ладу одну з ключових релейних шаф,

– повідомили в "Атеш".

Там вказали, що ця ділянка – критична точка на логістичній карті ворога. За даними "Атеш", саме тут проходить основний потік залізничних перевезень, які прямують на південно-західний напрямок – у бік тимчасово окупованих територій.

В русі вказали, що через цей вузол щодня переміщалися ешелони з російською технікою, боєприпасами, паливом та живою силою.

"Після диверсії рух на цій ділянці виявився паралізованим, частина вантажів була перенаправлена в об'їзд, що створило навантаження інших вузлів", – повідомили про наслідки в "Атеш".

Там також додали, що ця диверсія викликала ланцюгову реакцію збоїв, що відчувається на лінії фронту, зокрема, в декількох районах російські війська були змушені скоротити інтенсивність артобстрілів через нестачу боєприпасів.

"Атеш продовжує точково бити по ключових ланках у логістиці ворога. Кожен такий удар – це уповільнення наступів, зрив планів окупантів та наближення перемоги", – підкреслили там.

До слова, нещодавно агенти "Атеш" провели диверсію на стратегічно важливій залізничній розв'язці у Волгограді – було виведено з ладу релейну шафу, яка забезпечувала зв'язок та управління рухом поїздів у районі локомотивного депо імені Максима Горького.