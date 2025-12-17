Для продолжения наступления Россия значительно нарастила группировку, –Сирский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в онлайн-режиме принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Он рассказал партнерам о ситуации на фронте и заявил, что Украина до сих пор нуждается от них в помощи.

Сколько солдат добавила Россия для продолжения наступления в Украине?

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что военные фиксируют дальнейшее ведение стратегической наступательной операции. Враг в последние месяцы имел значительные потери, а сейчас нарастил свою группировку до около 710 тысяч человек. Враг хотя и не имеет существенных успехов на фронте в Украине, но не отказывается от продолжения наступлений на разных участках.

Привел конкретные примеры успешных действий Сил обороны Украины. Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить оккупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города. Отдельно остановился на ситуации на Покровском направлении. Здесь противник уже более 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу,

– написал Александр Сырский.

Контрнаступательные действия украинских военных позволили вернули контроль более, чем 16 квадратных километров в северной части города Покровска и территории Гришиного, Котлиного и Удачного.

Сырский добавил, что значительную роль играет внешняя поддержка Сил обороны Украины. Поэтому войско просит у партнеров увеличить объемы международной военной помощи, чтобы усилить противовоздушную и противоракетную оборону и вести огневое поражение.