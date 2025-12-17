Для продовження наступу Росія значно наростила угрупування, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в онлайн-режимі взяв участь у засіднні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Він розповів партнерам про ситуацію на фронті та заявив, що Україна досі потребує від них допомоги.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Олександра Сирського.

Скільки солдатів додала Росія для продовження наступу в Україні?

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що військові фіксують подальше ведення стратегічної наступальної операції. Ворог останніми місяцями мав значні втрати, а зараз наростив своє угрупування до близько 710 тисяч осіб. Ворог хоча й не має істотних успіхів на фронті в Україні, але не відмовляється від продовження наступів на різних ділянках.

Навів конкретні приклади успішних дій Сил оборони України. Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста. Окремо зупинився на ситуації на Покровському напрямку. Тут противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу,

– написав Олександр Сирський.

Контрнаступальні дії українських військових дозволили повернули контроль більше, ніж 16 квадратних кілометрів у північній частині міста Покровська та території Гришиного, Котлиного та Удачного.

Сирський додав, що значну роль грає зовнішня підтримка Сил оборони України. Тому військо просить у партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, аби посилити протиповітряну та протиракетну оборону й вести вогневе ураження.

Чи просувається ворог на фронті?

Як розповіли військві в коментарі 24 Каналу, росіяни почали набагато повільнішепросуватися, але свої зусилля переорієнтували на ті місця, які вважає слабкими у обороні ЗСУ. До Покровська вони йдуть менше, але наступають на Запоріжжі тощо.