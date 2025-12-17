Ізраїльський журналіст Цві Зільбер в ефірі 24 Каналу пояснив, чому частина запропонованих підходів виглядає занадто слабкою. Він назвав, яких конкретних кроків і механізмів Україна потребує від ЄС, щоб стримувати Росію, а не лише сподіватися на обіцянки.

Яких гарантій безпеки зараз бракує Україні?

У публічному просторі обговорюють різні варіанти гарантій безпеки для України, але більшість із них залишаються загальними формулами. Йдеться про постачання зброї, фінансову підтримку та політичні обіцянки на майбутнє. Проблема в тому, що ці підходи не відповідають на головне питання: що саме зупинить Росію від нової агресії.

Самого по собі Євросоюзу і постачання озброєнь недостатньо,

– зазначив ізраїльський журналіст.

Він звернув увагу, що навіть масштабні пакети допомоги не працюють як стримування, якщо ворог не бачить гарантованої відповіді на порушення домовленостей. Росія, за цією логікою, погоджується на будь-які пункти лише тоді, коли розуміє, як зможе їх обійти. Саме тому паперові гарантії без реальних механізмів швидко втрачають сенс.

Будь-який пункт, на який погоджується Росія, вона одразу думає, як обійти,

– підкреслив Зільбер.

На його думку, гарантії безпеки мають бути не абстрактними, а такими, що автоматично запускають дію у разі нової атаки. Інакше вони залишаються політичною декларацією, яка не створює для Кремля реальних ризиків.

ЄС досі не став оборонним союзом

Членство України в Євросоюзі часто подають як майбутню гарантію безпеки, але на практиці воно не означає автоматичного захисту. ЄС створювався як економічний і політичний проєкт, а не як військовий блок із чіткими зобов'язаннями реагувати на агресію. Саме це, на думку журналіста, і стало слабким місцем європейської архітектури безпеки.

Членство в Євросоюзі саме по собі не дає жодних гарантій безпеки,

– наголосив Цві Зільбер.

Він звернув увагу, що розмови про спільну європейську армію точаться роками, але далі декларацій справа майже не рухалася. Ситуація почала змінюватися лише після сигналів зі США про зменшення їхньої ролі у захисті Європи. Саме цей тиск може змусити ЄС перейти від заяв до конкретних рішень.

Європу треба серйозно струснути, щоб вона почала будувати власну армію,

– зазначив ізраїльський журналіст.

За такого сценарію Україна розглядалася б не як прохач, а як ключовий елемент нової системи безпеки. Її армія має унікальний бойовий досвід і може стати основою майбутніх європейських сил стримування, якщо ЄС справді наважиться на оборонну трансформацію.

Які гарантії можуть спрацювати на практиці?

Навіть якщо Європа збільшить допомогу зброєю, цього може не вистачити без конкретних запобіжників на випадок нового нападу. У такій моделі важливо, щоб у Кремля не було спокуси перевірити межі домовленостей і зіграти на повільності рішень партнерів. Тому, на думку журналіста, гарантії мають бути такими, що запускають реакцію одразу.

Повинно бути розміщення військових баз різних країн, у тому числі Америки, на території України,

– наголосив Цві Зільбер.

Окремо він говорить про необхідність механізму, який захищатиме небо, а не лише компенсуватиме наслідки ударів. Без цього будь-які домовленості можуть виглядати як відкладена проблема, а не як реальний щит. Саме тому він наполягає на чітко прописаних діях партнерів у разі повторної агресії.

Повинні бути гарантії закриття неба над Україною в разі нової агресії з боку Росії,

– додав Зільбер.

Він також зауважив, що окремі параметри, які обговорюють у медіа, можуть бути предметом торгу, але їх не можна розглядати відірвано від системи стримування. Якщо гарантії не дають швидкої і зрозумілої відповіді, вони не працюють як захист і залишають простір для нових маніпуляцій.

