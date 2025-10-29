"Умер за дирижерским пультом": Украина потеряла выдающегося музыканта Дмитрия Антонюка

29 октября умер известный военный дирижер Дмитрий Антонюк. Ему было 64 года.

Печальное известие сообщила Заслуженный Академический Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины, в котором Антонюк 25 лет был художественным руководителем и главным дирижером, передает 24 Канал.

Что известно о Дмитрии Антонюке?

В Ансамбле отметили о том, что Дмитрий Антонюк всю свою жизнь посвятил искусству, воспитал несколько поколений музыкантов и прославил украинскую военную музыку на весь мир.

Дмитрий Жанович творил от души, любил искренне и вдохновлял всех своим трудом и творчеством. Его вклад и тепло сердца навсегда останутся в памяти тех, кто знал и ценил его,

– говорится в заметке.

На смерть выдающегося дирижера отреагировало много официальных учреждений и артистов. Среди них – Александр Пономарев. Певец вспомнил, что музыканту нравилась песня "Ой как трудно", и он помог ее сыграть вместе со своим оркестром.

Дмитрий Антонюк тебе понравилась эта песня, ты помог вместе со своим оркестром ее сыграть... А сегодня умер за дирижерским пультом! Царство Небесное... тебя не будет хватать,

– написал Пономарев.

Тернопольская певица Татьяна Долишна вспомнила, как Дмитрий Антонюк поверил в ее творчество и вместе со своим орекстром помог создать песню "Надежда".

Он говорил, что надежда сейчас так необходима нашим людям... Мне невыразимо жаль, что так внезапно обрывается жизнь... А музыка продолжит звучать... В память о великом музыканте..,

– написала певица.

Заметим, что Дмитрий Жанович Антонюк родился 23 мая 1961 года в Киеве. В 1984 году он закончил обучение в Московской консерватории. С того момента Антонюк был дирижером военного оркестра.

В 2004 году художественный руководитель Ансамбля ВСУ получил звание Заслуженного деятеля искусств Украины. В репертуар коллектива входили церемониальные и маршевые мелодии, а также военно-патриотические и лирические песни. Вместе с оркестром Дмитрий Антонюк выступал не только в Украине, но и за рубежом – в частности в Китае, Нидерландах, Германии, Норвегии, Испании и других странах.

"Человек, который жил музыкой" / Фото The Rock Symphony Orchestra

