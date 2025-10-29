Печальное известие сообщила Заслуженный Академический Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины, в котором Антонюк 25 лет был художественным руководителем и главным дирижером, передает 24 Канал.
Смотрите также Посмертно наградили "за заслуги": на фронте погиб защитник Денис Сергеев
Что известно о Дмитрии Антонюке?
В Ансамбле отметили о том, что Дмитрий Антонюк всю свою жизнь посвятил искусству, воспитал несколько поколений музыкантов и прославил украинскую военную музыку на весь мир.
Дмитрий Жанович творил от души, любил искренне и вдохновлял всех своим трудом и творчеством. Его вклад и тепло сердца навсегда останутся в памяти тех, кто знал и ценил его,
– говорится в заметке.
На смерть выдающегося дирижера отреагировало много официальных учреждений и артистов. Среди них – Александр Пономарев. Певец вспомнил, что музыканту нравилась песня "Ой как трудно", и он помог ее сыграть вместе со своим оркестром.
Дмитрий Антонюк тебе понравилась эта песня, ты помог вместе со своим оркестром ее сыграть... А сегодня умер за дирижерским пультом! Царство Небесное... тебя не будет хватать,
– написал Пономарев.
Тернопольская певица Татьяна Долишна вспомнила, как Дмитрий Антонюк поверил в ее творчество и вместе со своим орекстром помог создать песню "Надежда".
Он говорил, что надежда сейчас так необходима нашим людям... Мне невыразимо жаль, что так внезапно обрывается жизнь... А музыка продолжит звучать... В память о великом музыканте..,
– написала певица.
Заметим, что Дмитрий Жанович Антонюк родился 23 мая 1961 года в Киеве. В 1984 году он закончил обучение в Московской консерватории. С того момента Антонюк был дирижером военного оркестра.
В 2004 году художественный руководитель Ансамбля ВСУ получил звание Заслуженного деятеля искусств Украины. В репертуар коллектива входили церемониальные и маршевые мелодии, а также военно-патриотические и лирические песни. Вместе с оркестром Дмитрий Антонюк выступал не только в Украине, но и за рубежом – в частности в Китае, Нидерландах, Германии, Норвегии, Испании и других странах.
"Человек, который жил музыкой" / Фото The Rock Symphony Orchestra
Какие еще потери всколыхнули Украину недавно?
- Богдан Змий, украинский инженер и основатель ООО "РОВЕР ТЕК", трагически погиб 26 октября. Он был одним из создателей роботизированной машины для разминирования "Змей", значительно дешевле зарубежных аналогов.
- 20 октября из жизни ушел украинский музыкант Андрей Яценко, известный как "Дизель" из Green Grey. Причина смерти – сердечная недостаточность. Ему было 55 лет.
- 14 октября на 91-м году ушел из жизни Юрий Тарнавский. Он был основателем Нью-Йоркской группы поэтов и работал инженером-электроником в компании IBM.