"Помер за диригентським пультом": Україна втратила видатного музиканта Дмитра Антонюка

29 жовтня помер відомий військовий диригент Дмитро Антонюк. Йому було 64 роки.

Сумну звістку повідомив Заслужений Академічний Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України, у якому Антонюк 25 років був художнім керівником і головним диригентом, передає 24 Канал.

Що відомо про Дмитра Антонюка?

В Ансамблі зазначили про те, що Дмитро Антонюк усе своє життя присвятив мистецтву, виховав кілька поколінь музикантів і прославив українську військову музику на увесь світ.

Дмитро Жанович творив від душі, любив щиро і надихав усіх своєю працею та творчістю. Його внесок і тепло серця назавжди залишаться в пам'яті тих, хто знав і цінував його,

– йдеться у дописі.

На смерть видатного диригента відреагувало багато офіційних установ і артистів. Серед них – Олександр Пономарьов. Співак пригадав, що музикантові подобалася пісня "Ой як важко", і він допоміг її зіграти разом зі своїм оркестром.

Дмитро Антонюк тобі сподобалася ця пісня, ти допоміг разом зі своїм оркестром її зіграти… А сьогодні помер за диригентським пультом! Царство Небесне… тебе не вистачатиме,

– написав Пономарьов.

Тернопільська співачка Тетяна Долішна пригадала, як Дмитро Антонюк повірив у її творчість і разом зі своїм орекстром допоміг створити пісню "Надія".

Він говорив, що надія зараз так необхідна нашим людям… Мені невимовно шкода, що так раптово обривається життя… А музика продовжить звучати… В пам'ять про великого музиканта…,

– написала співачка.

Зауважимо, що Дмитро Жанович Антонюк народився 23 травня 1961 року в Києві. У 1984 році він закінчив навчання у Московській консерваторії. З того моменту Антонюк був диригентом військового оркестру.

У 2004 році художній керівник Ансамблю ЗСУ отримав звання Заслуженого діяча мистецтв України. До репертуару колективу входили церемоніальні та маршові мелодії, а також військово-патріотичні й ліричні пісні. Разом із оркестром Дмитро Антонюк виступав не лише в Україні, а й за кордоном – зокрема в Китаї, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Іспанії та інших країнах.

"Людина, яка жила музикою" / Фото The Rock Symphony Orchestra

Які ще втрати сколихнули Україну нещодавно?