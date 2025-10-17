Про сумну звістку стало відомо від дружини письменника, передає 24 Канал.
Ким був Тарнавський за життя?
Юрія Тарнавського вважають одним із засновників Нью-Йоркської групи поетів і яскравим представником української альтернативної літератури.
Він народився у 1934 році в місті Турка (нині Львівська область). Під час Другої світової війни, у 1944 році, разом із родиною емігрував до Німеччини, де здобув середню освіту в Мюнхенській українській гімназії.
Пізніше його родина переїхала до США, де Тарнавський закінчив Нью-Йоркський коледж інженерії у 1956. Того ж року вийшла його перша збірка поезій "Життя в місті".
Упродовж 1956 – 1992 років він працював у компанії IBM як інженер-електронік, спеціалізуючись на штучному інтелекті.
Перший роман письменника – "Шляхи" побачив світ у 1961 році. На початку 90-х років Тарнавський викладав українську мову та культуру в Колумбійському університеті.
Інші втрати діячів української науки й культури
Наприкінці червня стало відомо про смерть Ігоря Калинця – поета, письменника, дисидента та багаторічного політв'язня радянських таборів. Почесний громадянин Львова пішов із життя на 86-му році.
2 серпня після тривалої хвороби у віці 70 років помер Олександр Берестяний – відомий письменник, журналіст і громадський діяч із Рівного. Берестяний був членом Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України.
27 липня не стало Юрія Ямпольського – українського науковця, який стояв біля джерел українських антарктичних досліджень. Він був засновником геокосмічного напряму на антарктичній станції "Академік Вернадський" і автором численних наукових праць, що зробили значний внесок у розвиток науки.