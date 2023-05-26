Говорила "За что": тяжелое видео, где женщина узнала о смерти родственника после атаки в Днепре

Жители Днепра до сих пор пытаются прийти в себя после очередного ракетного удара российских оккупантов. Да, в сети распространили видео, где жительница Днепра оплакивает своего погибшего родственника.

На этом видео женщина с криком спрашивает: почему ее близкий человек погибла после ракетного удара по Днепру. Пользователи сети в комментариях высказали слова поддержки подавленной тугой жительнице Днепра.

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На видео женщина не может сдержать слезы после того, как узнала гибель своего близкого человека от военного. Ее охватила истерика, и она принялась риторически расспрашивать военнослужащего: за что ее знакомый мужчина погиб.

Жительница Днепра спрашивает за погибший ее близкий человек: смотрите видео

Впоследствии мужчина в форме пытался успокоить жительницу Днепра и увести ее подальше от места прилета. Однако женщина не смогла взять себя в руки и хотела увидеть тело погибшего родственника.

В социальных сетях пользователи просят жительницу Днепра держаться и пишут, что это видео "разорвало им сердце".

Что известно о погибшем мужчине

Предварительно это был мужчина, который не был пациентом больницы, а просто проходил у этого здания. Жителя Днепра нашли в 500 метрах рядом от медицинского учреждения, его жизнь унесла обломок российской ракеты.



Мужчину убил обломок ракеты в 500 метрах от медицинского учреждения / Фото 24 Канала

В Днепропетровской ОВА отметили, что мужчине было 69 лет. О его гибели местные власти сообщили почти сразу после удара.

Ракетный удар по Днепру 26 мая: коротко