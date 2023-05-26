На этом видео женщина с криком спрашивает: почему ее близкий человек погибла после ракетного удара по Днепру. Пользователи сети в комментариях высказали слова поддержки подавленной тугой жительнице Днепра.
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Женщина тяжело отреагировала на смерть родственника в результате ракетного удара
На видео женщина не может сдержать слезы после того, как узнала гибель своего близкого человека от военного. Ее охватила истерика, и она принялась риторически расспрашивать военнослужащего: за что ее знакомый мужчина погиб.
Жительница Днепра спрашивает за погибший ее близкий человек: смотрите видео
Впоследствии мужчина в форме пытался успокоить жительницу Днепра и увести ее подальше от места прилета. Однако женщина не смогла взять себя в руки и хотела увидеть тело погибшего родственника.
В социальных сетях пользователи просят жительницу Днепра держаться и пишут, что это видео "разорвало им сердце".
Что известно о погибшем мужчине
Предварительно это был мужчина, который не был пациентом больницы, а просто проходил у этого здания. Жителя Днепра нашли в 500 метрах рядом от медицинского учреждения, его жизнь унесла обломок российской ракеты.
Мужчину убил обломок ракеты в 500 метрах от медицинского учреждения / Фото 24 Канала
В Днепропетровской ОВА отметили, что мужчине было 69 лет. О его гибели местные власти сообщили почти сразу после удара.
Ракетный удар по Днепру 26 мая: коротко
- В Днепре около 10:30 прогремели мощные взрывы. После этого в городе была объявлена воздушная тревога. Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты попали в медицинское учреждение.
- Пожар распространился на более чем 1 тысячу квадратных метров и охватил трехэтажное и одноэтажное здание. Пожарные сразу приступили к ее тушению.
- В городе по состоянию на 17:25 обнаружили 31 пострадавшего в результате удара по медучреждению. В прокуратуре Днепропетровской области подчеркнули, что спасательные работы – продолжаются.
- Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук в эфире национального марафона рассказал, что спасателям удалось ликвидировать пожар в медучреждении, куда попали российские оккупанты.
- Филатов объявил 27 мая 2023 года днем траура в Днепре по погибшим в результате ракетного удара россиян по одной из больниц города.