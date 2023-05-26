На цьому відео жінка з криком питає: чому її близька людина загинула після ракетного удару по Дніпру. Користувачі мережі у коментарях висловили слова підтримки пригніченій тугою дніпрянці.

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Дніпрянка тяжко відреагувала на смерть родича внаслідок ракетного удару

На відео жінка не може стримати сльози після того, як дізналася про загибель своєї близької людини від військового. Її охопила істерика, і вона почала риторично розпитувати військовослужбовця: за що її знайомий чоловік загинув.

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Згодом чоловік у формі намагався заспокоїти дніпрянку та відвести її трохи далі від місця прильоту. Проте жінка не змогла взяти себе в руки й хотіла особисто побачити тіло загиблого родича.

У соціальних мережах користувачі просять жительку Дніпра триматися та пишуть, що це відео "розірвало їм серце".

Що відомо про загиблого чоловіка

Попередньо це був чоловік, який не був пацієнтом лікарні, а просто проходив обіч цієї будівлі. Жителя Дніпра знайшли за 500 метрів поруч від медичного закладу, його життя забрав уламок російської ракети.



Чоловіка вбив уламок ракети за 500 метрів від медичного закладу / Фото 24 Каналу

У Дніпропетровської ОВА зазначили, що чоловіку було 69 років. Про його загибель місцева влада повідомила майже одразу після удару.

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