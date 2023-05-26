Відомо, що російські військові зруйнували дві будівлі. Однак від потужного вибуху постраждав і ліцей, який розташований біля поліклініки, яку атакували окупанти, пише 24 Канал.

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Вибухова хвиля вибила вікна в ліцеї Дніпра

У ліцеї в Дніпрі, що розташований поруч з атакованою лікарнею, вибуховою хвилею вибило вікна. На місці ракетного удару побували кореспонденти 24 Каналу й побачили наслідки атаки окупантів.



Вибухова хвиля пошкодила будівлю ліцею у Дніпрі / Фото 24 Канал

Додамо, в Дніпрі на вулиці Калинова, 83 поліція розгорнула пункт для звернень громадян, потерпілих внаслідок ракетного удару.

Росіяни обстріляли Дніпро: що відомо про ракетну атаку окупантів

Близько 10:30 у Дніпрі прогриміли потужні вибухи. Згодом Дніпропетровська ОВА підтвердила ракетний удар по Дніпру. Якою саме ракетою окупанти атакували місто наразі не повідомляється. Росіяни поцілили у поліклініку, де проживали й ВПО.

Станом на 13:48, за даними Дніпропетровська ОВА, унаслідок ракетного удару загинуло двоє людей. Серед загиблих 69-річний чоловік, який проходив повз місце, куди поцілила ракета росіян. Тіло другого загиблого вилучили з-під завалів ветклініки.

Відомо про 23 постраждалих, з яких троє у важкому стані. Серед постраждалих двоє дітей: хлопчики 3 та 6 років – обоє шпиталізовані.

На ракетний терор з боку росіян відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що Україні потрібно якнайшвидше зупинити російську агресію шляхом перемоги.