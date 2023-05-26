Близько 10:30 26 травня російські військові вкотре підступно атакували Дніпро. Спочатку в місті почули звуки вибухів, а потім уже прозвучала повітряна тривога. На жаль, цього разу був приліт у медичний заклад.
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Поліклініка перетворилася на руїни у вогні
Журналісти 24 Каналу зафіксували наслідки ракетного удару. На фото та відео можна побачити, що дим над Дніпром продовжує підійматися у небо над психоневрологічним диспансером. Рятувальники надалі займаються ліквідацією вогню, який спалахнув після прильоту.
У небо над Дніпром здіймається дим / Фото 24 Каналу
У небо над Дніпром здіймається дим / Фото 24 Каналу
Наслідки ракетного удару по Дніпру 26 травня / Фото Аліни Мачули, 24 Канал
Наслідки ракетного удару по Дніпру 26 травня / Фото Аліни Мачули, 24 Канал
У місті також понівечило багатоповерхівки / Фото Аліни Мачули, 24 Канал
Мешканцям у Дніпрі надають допомогу / Фото Аліни Мачули, 24 Канал
Також фото та відео у мережу виклали представники місцевої влади. Це вони зробили, щоб усі могли побачити все те, що приносить з собою Росія та її "русскій мір".
Наслідки влучання у медзаклад Дніпра / Фото Сергія Лисака та Офісу Генпрокуратури
Росіяни атакували медичний заклад у Дніпрі: дивіться відео
Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу: дивіться відео
Що відомо про жертв і постраждалих
Зауважимо, що станом на 12:09 глава ОВА Сергій Лисак повідомляв про 1 жертву та ще 15 поранених внаслідок атак. Серед них – двоє дітей.
Мовиться про хлопчиків, віком 3 і 6 років. Їх ушпиталили. За словами лікарів, їхній стан середньої тяжкості. Крім того, до лікарні відправили ще 11 дорослих, двоє з яких – "важкі".
Вже о 12:13 надійшла додаткова інформація від Офісу Генпрокурора. У ньому повідомили, що кількість постраждалих зросла до 16 осіб.
Інформація щодо кількості загиблих і постраждалих, а також масштаби руйнувань уточнюється,
– зазначили у МВС.
О 12:32 омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що четверо людей вважаються зниклими безвісти. За його словами, дві будівлі зайнялися. Полум'я охопило 500 квадратних метрів. Над боротьбою зі стихією працюють рятувальники.